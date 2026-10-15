São Gonçalo recebe a Caravana de Arte e Lazer em três bairros neste final de semana

O projeto é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - Foto: Divulgação/ Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

O projeto é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) - Foto: Divulgação/ Jonnathan Smith/ Prefeitura de São Gonçalo

A Caravana de Arte e Lazer vai levar muita diversão para três bairros de São Gonçalo no próximo final de semana. Neste sábado (17), os moradores do bairro Tribobó poderão curtir as atividades recreativas realizadas pelo projeto; no domingo (18), Morro do Castro e Porto do Rosa recebem a ação.

O projeto é realizado pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) e tem como intuito promover um momento de interação, lazer, esporte e alegria para as crianças gonçalenses.

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Durante o evento, os pequenos poderão curtir pula-pula, escorrega inflável, oficinas de pintura e de bolamania, apresentações de personagens e muitas brincadeiras. Além disso, as crianças e seus responsáveis têm direito a lanches, distribuídos de forma gratuita.

A Caravana funciona de forma itinerante, e a Prefeitura divulga regularmente em seus canais oficiais os bairros que irão receber a ação.

Serviço:

Sábado (17), 9h às 13h – Rua Antônio Hermínio da Silva, 71 – Nova Roma – Tribobó (Próximo a Escola Estadual Mario Tamborindeguy)

Domingo (18) 9h às 13h – Alameda Estados Unidos sem número (Ao lado do posto de saúde)

Domingo (18) 10h às 14h – Avenida Porto do Rosa (Ao lado do campo da praça Porto do Rosa)