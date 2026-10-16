Parque RJ terá fim de semana com handebol de praia e exposição de carros antigos e rebaixados

O Parque RJ Nosso Sonho recebe na próxima semana uma programação especial voltada para toda a família, reunindo ações de sustentabilidade, cultura e lazer - Foto: Divulgação

O Parque RJ Nosso Sonho recebe na próxima semana uma programação especial voltada para toda a família, reunindo ações de sustentabilidade, cultura e lazer - Foto: Divulgação

O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boa Vista, em São Gonçalo, será palco de dois eventos neste fim de semana, reunindo esporte, cultura e lazer para toda a família. No sábado (17), o espaço recebe a última etapa do Circuito Carioca de Handebol de Praia. Já no domingo (18), será realizada a primeira edição do “Impacto em 4 Rodas”, com exposição de carros antigos e rebaixados, música e sorteio de brindes.

Abrindo a programação, no sábado, a partir das 8h, o parque recebe a etapa final do Circuito Carioca de Handebol de Praia. Organizada pela Federação de Handebol do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a competição marca mais um momento importante para o fortalecimento da modalidade no município.

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No domingo, das 7h às 21h, será a vez dos apaixonados por automobilismo ocuparem o espaço. A primeira edição do “Impacto em 4 Rodas” contará com uma exposição gratuita de carros antigos e rebaixados, reunindo diferentes modelos e estilos que fazem parte da cultura automotiva.

Além da exposição, o público poderá aproveitar uma programação com música comandada por DJ, sorteio de brindes e outras atrações ao longo do dia. O evento é uma realização da Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg).

Serviço

Endereço: Rua Formosa, nº 3352, Boa Vista, São Gonçalo