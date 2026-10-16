O futuro chegou? Tesla apresenta carro que voa, gira no ar e anda de cabeça para baixo; vídeo

A apresentação foi realizada em uma instalação de testes da SpaceX, empresa espacial também comandada por Elon Musk - Foto: Reprodução/X

A apresentação foi realizada em uma instalação de testes da SpaceX, empresa espacial também comandada por Elon Musk - Foto: Reprodução/X

O empresário Elon Musk apresentou, nessa quinta-feira (15), no Texas, nos Estados Unidos, uma nova versão do Tesla Roadster capaz de sair do chão e executar manobras aéreas. Durante a demonstração, o carro elétrico saltou sobre outros veículos da marca, incluindo um Cybertruck e um caminhão Semi, realizou movimentos no ar e retornou ao solo. O modelo também percorreu uma rampa de cabeça para baixo e fez giros antes de pousar. A Tesla prevê iniciar a produção comercial do veículo em 2028.

A apresentação foi realizada em uma instalação de testes da SpaceX, empresa espacial também comandada por Musk, na cidade de McGregor. Para executar as manobras, o Roadster utiliza um sistema de ventiladores que o mantém preso à pista mesmo quando está invertido, além de propulsores de ar comprimido que permitem elevar o veículo, controlar seus movimentos no ar e realizar o pouso.

Segundo Musk, as tecnologias foram desenvolvidas para possibilitar manobras que não seriam viáveis em carros convencionais.

“Ele pode basicamente voar como um foguete. Pode fazer giros e manobras malucas”, afirmou o empresário durante o evento.

O sistema conta com dois reservatórios de ar sob altíssima pressão, conectados a dez propulsores instalados no veículo. O mecanismo gera a força necessária para impulsionar o carro e ajustar sua posição durante as manobras. Diferentemente dos foguetes convencionais, os propulsores não utilizam combustível químico para gerar impulso, mas ar comprimido armazenado nos tanques.

Assista o vídeo da apresentação:





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Tesla ainda não demonstrou capacidade de voo prolongado

Apesar das manobras exibidas, a Tesla ainda não comprovou que o Roadster seja capaz de realizar voos prolongados ou de funcionar como um meio de transporte aéreo convencional. A demonstração realizada no Texas envolveu movimentos de curta duração em um ambiente controlado.

Musk afirmou que o novo modelo pode acelerar de zero a aproximadamente 97 km/h em apenas 0,81 segundo. De acordo com o empresário, a velocidade máxima poderá superar os 370 km/h.

A Tesla ainda não divulgou o preço final do veículo, mas já aceita reservas. O Roadster terá duas versões: a Thrust, equipada com propulsores para ampliar a aceleração, e a Rocket, que contará com apenas um assento e recursos de voo mais avançados.

Os depósitos para reserva podem chegar a US$ 250 mil.

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