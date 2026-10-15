São Gonçalo recebe a carreta da tomografia a partir desta quinta-feira

A carreta vai atender os pacientes que já têm encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Divulgação

A carreta vai atender os pacientes que já têm encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) - Foto: Divulgação

A partir desta quinta-feira (15), a carreta da tomografia computadorizada vai estacionar na Praça Estephânia de Carvalho, conhecida como Praça Zé Garoto, em São Gonçalo. A vinda do equipamento foi possível devido a uma parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado. A unidade móvel vai permanecer na cidade até o dia 23 de outubro, nos dias úteis, das 8h às 16h, e tem capacidade para realizar 700 exames no período.

A carreta vai atender os pacientes que já têm encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e aguardam na fila da Central de Regulação da Secretaria de Saúde para os exames disponíveis.

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Os gonçalenses que estão aguardando a realização da tomografia devem ficar atentos e atender ao número de telefone (21) 3195-5198, que é da Central de Regulação, para não perderem a marcação. Os agendamentos foram iniciados ontem (13) e vão continuar até a próxima sexta-feira (16). Caso não atenda a ligação, não há como retornar.

“A carreta é uma unidade itinerante da Secretaria de Estado de Saúde (SES) que apoia os municípios no diagnóstico precoce e detecção de várias doenças, evitando o agravamento e proporcionando mais qualidade de vida para os pacientes. Para São Gonçalo, ela representa um importante reforço para a rede municipal de saúde, permitindo ampliar a oferta de exames e acelerar o atendimento aos pacientes que aguardam na fila”, disse a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Rafaella Apolinário.

A tomografia computadorizada que será realizada é a sem contraste, de várias partes do corpo, para pacientes abaixo de 145 quilos. São elas: crânio, ATM, face, esterno-clavicular, seios da face, sela túrcica, mastoide, ombro, úmero, coluna cervical, dorsal, lombo-sacra, sacro, cóccix, tórax, arcos costais, abdômen e pelve (retroperitônio), abdômen superior, antebraço, braço, cotovelo, punho, mão, bacia, fêmur, quadril, joelho, coxa, perna, pé, tornozelo e articulação.

Para a subsecretária de Regulação, Amanda Correia, ampliar o acesso a esses exames significa oferecer aos pacientes a oportunidade de um diagnóstico mais rápido e preciso. “A TC (tomografia computadorizada) visualiza diferentes estruturas do corpo. Com ela, é possível identificar alterações em órgãos vitais, ossos e articulações, auxiliando na detecção de tumores, fraturas, lesões, processos inflamatórios e outras condições de saúde. Muitas vezes, o laudo é decisivo para que o médico possa definir o tratamento mais adequado ou avaliar a necessidade de outros procedimentos”, finalizou.

Os laudos dos exames serão disponibilizados online, após 10 dias, na plataforma da Secretaria de Estado de Saúde (SES). Todos os pacientes receberão um protocolo com as informações de acesso aos mesmos. Para a realização do exame, os pacientes agendados pela Central de Regulação devem levar um documento oficial de identidade, o pedido médico do Sistema Único de Saúde (SUS), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência (todos originais e com uma cópia).