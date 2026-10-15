Douglas Ruas pretende unificar as polícias Civil e Militar na Secretaria de Segurança do Rio; entenda

O governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), pretende unificar as secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar na Secretaria de Segurança Pública. A medida busca reduzir custos administrativos, ampliar a integração entre as duas corporações e melhorar a coordenação das operações.

Segundo assessores de Ruas, a mudança será uma das primeiras medidas adotadas na área de segurança pública após ele assumir o governo. Atualmente, as duas polícias estão vinculadas a secretarias distintas, que respondem diretamente ao governador.

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Com a reorganização, o comandante da Polícia Militar e o delegado-geral da Polícia Civil passarão a responder ao secretário estadual de Segurança Pública.

A proposta retoma o modelo em que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) concentra a coordenação das duas forças policiais. Essa atribuição foi extinta em 2019, durante o governo de Wilson Witzel. Em 2023, o então governador Cláudio Castro recriou a pasta, mas sem devolver a ela o protagonismo e os poderes que possuía anteriormente.

Douglas Ruas foi declarado governador eleito do Rio de Janeiro em primeiro turno após a anulação dos votos de Anthony Garotinho e a recontagem dos votos.