Prefeitura de Niterói transfere ponto facultativo do Dia do Funcionário Público

O ponto facultativo do Dia do Servidor Público foi transferido pela Prefeitura de Niterói do dia 28 para o dia 30 de outubro. O prefeito Rodrigo Neves assinou a determinação. O decreto foi publicado no Diário Oficial, nesta quinta-feira (15) e está de acordo com a ação adotada pelo Governo do Estado, que publicou a mudança do ponto facultativo nas repartições públicas nesta quarta-feira (14).

Por causa da mudança, os trabalhos nas repartições públicas de Niterói e do estado serão normais na quarta-feira (28). Porém, os funcionários não terão expediente na sexta-feira (30), o que proporcionará um feriadão, no final do mês e no começo de novembro.

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De acordo com o texto publicado no Diário Oficial, por parte da Prefeitura de Niterói, a Secretaria Municipal de Saúde ficará responsável pela edição da Resolução específica, determinando os horários de funcionamento das Unidades de Saúde da Rede Pública Municipal ao longo do feriadão.

Ainda segundo a determinação, os órgãos que não podem paralisar não foram incluídos. Normalmente o Dia do Funcionário Público, ou Dia do Servidor Público, é comemorado no dia 28 de outubro em todo o Brasil. É uma data destinada a prestação de homenagens aos funcionários do Poder Público, em diferentes ramos, como educação, saúde, segurança e outras.

Vale relembrar que esse dia é um ponto facultativo e não feriado. Dessa forma, as atividades podem ser suspensas ou transferidas nos órgãos públicos, entretanto isso não ocorre em serviços essenciais, que permanecem atuando.