Flipo: Inscrições para concurso literário em São Gonçalo entram na reta final
Concurso “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” recebe trabalhos gratuitos até esta sexta-feira (9); 40 textos serão selecionados para integrar coletânea da primeira edição da Festa Literária Popular
O prazo para participar do concurso literário “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” está chegando ao fim. Escritores e estudantes de São Gonçalo têm até esta sexta-feira (9) para realizar a inscrição gratuita na iniciativa, que integra a programação da primeira edição da Festa Literária Popular (Flipo), marcada para os dias 13 e 14 de novembro, na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, no município.
O concurso busca valorizar a produção literária local e incentivar a escrita sobre temas como memória, oralidade, ancestralidade, cultura e território. Os interessados podem inscrever trabalhos nas categorias Poesia e Prosa, que abrange conto, crônica e redação. Cada participante poderá concorrer com uma única obra, de até duas laudas.
A seleção é dividida em duas modalidades. A categoria Estudantes é destinada a alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas municipais, estaduais ou particulares de São Gonçalo. Já a categoria Geral é aberta a qualquer morador do município.
Vem aí! 1ª edição da Festa Literária Popular (Flipo) em São Gonçalo: inscrições abertas
40 textos serão publicados em coletânea
Ao final do processo seletivo, serão escolhidos 40 textos para compor uma coletânea literária da Flipo, sendo 20 de estudantes e 20 da categoria Geral.
Entre os trabalhos selecionados, os 12 melhores receberão medalhas de ouro, prata ou bronze. Todos os autores cujos textos forem escolhidos para a publicação receberão um exemplar da coletânea, que será lançada durante a programação da festa literária.
A proposta é ampliar o espaço para a produção literária de São Gonçalo e estimular o registro de histórias, memórias e experiências ligadas à identidade cultural do município e às diferentes formas de transmissão de saberes.
Significado do concurso
O título “Palavra Viva: do Terreiro ao Livro” faz referência à relação entre literatura, oralidade e ancestralidade. A palavra “terreiro” remete tanto aos espaços de culto das religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, quanto aos lugares de convivência e compartilhamento de histórias e conhecimentos entre gerações.
A iniciativa, uma parceria do Coletivo Casulo com a Porto da Pedra, convida moradores de diferentes origens e crenças a expressarem, por meio da escrita, suas experiências e perspectivas sobre memória, cultura e território.
Serviço
Concurso literário Palavra Viva: do Terreiro ao Livro
Inscrições: gratuitas até 9 de outubro de 2026
Evento: Flipo — Festa Literária Popular de São Gonçalo.
Data: 13 e 14 de novembro de 2026.
Local: quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra, em São Gonçalo.
Categorias de texto: Poesia e Prosa (conto, crônica e redação).
Limite: uma obra de até duas laudas por participante.
Seleção: 40 textos para coletânea, sendo 20 de estudantes e 20 da categoria Geral.
Premiação: medalhas de ouro, prata e bronze para os 12 melhores trabalhos.
Inscrições: Clique aqui.