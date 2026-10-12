Detran RJ emite gratuitamente a nova Carteira de Identidade e leva educação para o trânsito no Rio

O evento celebrou os 95 anos do monumento e teve como objetivo oferecer serviços à população em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação/Detran RJ

O evento celebrou os 95 anos do monumento e teve como objetivo oferecer serviços à população em situação de vulnerabilidade social - Foto: Divulgação/Detran RJ

Em celebração ao dia das crianças, o Detran RJ participou, nesta segunda-feira (12/10), da ação Amor do Cristo Redentor, promovida pela Arquidiocese do Santuário do Cristo Redentor na Catedral de São Sebastião, no Centro do Rio de Janeiro. O evento celebrou os 95 anos do monumento e teve como objetivo oferecer serviços à população em situação de vulnerabilidade social, promovendo dignidade e inclusão.

A ação recebeu cerca de 600 pessoas e reuniu atendimentos de assistência social, jurídico, saúde, cidadania e empregabilidade. A Diretoria de Identificação Civil do Detran RJ emitiu, gratuitamente, a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Foram emitidas 54 carteiras ao longo da ação.

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Outra equipe participante foi a Coordenadoria de Educação do Detran RJ, que promoveu atividades para adultos e crianças. Os responsáveis usaram óculos simuladores dos efeitos do álcool e de drogas no organismo e viram na prática como a bebida compromete a direção. A dinâmica reforçou a necessidade de respeitar as regras de trânsito e o papel de cada um na segurança viária.

Já as crianças participaram de um jogo da memória onde puderam aprender sobre o seu papel no trânsito. Os pequenos tiveram que formar pares com cenas erradas e corretas, como transportar criança no banco da frente e no colo da mãe e assegurar a criança no banco de trás com o cinto de segurança.

A estudante de pedagogia, Viviane Moraes, levou suas filhas para participar e ressaltou que brincando se aprende mais.

"Minhas filhas gostam de andar de carro com cabeça pra fora da janela e de aqui de maneira lúdica, conseguiram assimilar mais a importância de se manterem seguras no trânsito", afirmou.

O Detran RJ segue promovendo iniciativas para a construção de um trânsito mais seguro.