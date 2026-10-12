Ato em apoio a Lula reúne apoiadores e ocupa sete quarteirões em Copacabana

Por volta das 13h, os manifestantes estavam concentrados nas proximidades do Posto 5, entre as ruas Barão de Ipanema e Xavier da Silveira - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Por volta das 13h, os manifestantes estavam concentrados nas proximidades do Posto 5, entre as ruas Barão de Ipanema e Xavier da Silveira - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, reuniu eleitores na Avenida Atlântica, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no início da tarde desta segunda-feira (12).

Por volta das 13h, os manifestantes estavam concentrados nas proximidades do Posto 5, entre as ruas Barão de Ipanema e Xavier da Silveira. Cerca de 30 minutos depois, o ato já se estendia por aproximadamente sete quarteirões da avenida, ampliando a movimentação na região.

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O protesto também provocou aumento no fluxo de passageiros do transporte público. As estações de metrô Cantagalo, Siqueira Campos e Botafogo registraram grande concentração de pessoas durante o período.

A mobilização no Rio ocorre após um ato de campanha realizado por Lula no domingo (11), na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento contou com a presença de aliados políticos, apoiadores e lideranças. Durante o discurso, o presidente pediu que seus eleitores procurem conversar com pessoas que não votaram no primeiro turno.

Na última quarta-feira (7), o Centro do Rio também foi palco de uma manifestação. Com o tema “Juventude na Rua pela Democracia”, o ato reuniu estudantes e outros participantes, com concentração na região da Candelária e caminhada até a Cinelândia.