São Gonçalo oferece 141 vagas para formação gratuita com foco em moda sustentável

Imagem ilustrativa | As aulas serão ministradas em uma carreta itinerante, que ficará no Boa Vista, até o dia 26 de outubro - Foto: Divulgação/Helena Lopes/Pexels

Imagem ilustrativa | As aulas serão ministradas em uma carreta itinerante, que ficará no Boa Vista, até o dia 26 de outubro - Foto: Divulgação/Helena Lopes/Pexels

A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com inscrições abertas para 141 vagas para o projeto “Ateliê Criativo – Oficina de Formação Gratuita em Moda”. Apresentado pelo Instituto C&A e pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o projeto tem como foco oferecer formação gratuita na moda sustentável.

Durante a formação, serão desenvolvidos conhecimentos, habilidades e novas possibilidades profissionais no universo da moda sustentável. As aulas serão ministradas em uma carreta itinerante, que ficará no Boa Vista, até o dia 26 de outubro. No dia seguinte, dia 27, será realizado um desfile final com criações dos alunos.

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A qualificação terá curadoria de profissionais consagrados na área como Diego Gama (estilista fluminense com trajetória na São Paulo Fashion Week e trabalhos com marcas como Dendezeiro e Cavaleira, responsável pela condução da parte criativa) e Ive Cáceres (empreendedora e profissional de moda com experiência em desenvolvimento de produto, gestão de marca, precificação, fornecedores, branding e comercialização).

As 141 vagas serão divididas em duas turmas: a primeira com aulas do dia 14 a 19 de outubro e a segunda entre 20 a 26 de outubro, com horários no período da manhã, tarde e noite, que são definidos já no momento da inscrição. Além das vagas imediatas, também há o cadastro reserva para aqueles que não conseguirem se inscrever a tempo, com a possibilidade de chamamento posteriormente.

Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível no link a seguir: https://forms.gle/j33cAVeDy1aU2TDs8 até o dia anterior ao fechamento das turmas (até o dia 13 de outubro para a primeira turma e até o dia 19 de outubro para a segunda turma).

A Carreta Itinerante – Ateliê Criativo, onde as aulas serão ministradas, ficará localizada na Rua Nova Jérsei, no 572–652, Boa Vista, São Gonçalo.