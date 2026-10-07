“Caminhão do Terror” chega ao Rio e inicia campanha nacional da Sociedade Vegetariana Brasileira

A intervenção leva às ruas um caminhão que reproduz visualmente o transporte de porcos a caminho do matadouro, acompanhado por sons desses animais em contexto de abate - Foto: Divulgação

A intervenção leva às ruas um caminhão que reproduz visualmente o transporte de porcos a caminho do matadouro, acompanhado por sons desses animais em contexto de abate - Foto: Divulgação

Nos dias 10 e 11 de outubro, a Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB) dá início, no Rio de Janeiro, à campanha nacional “Caminhão do Terror”, uma ação de conscientização sobre a exploração e o abate de animais destinados ao consumo humano.

A intervenção leva às ruas um caminhão que reproduz visualmente o transporte de porcos a caminho do matadouro, acompanhado por sons desses animais em contexto de abate. A proposta é levar ao espaço público uma realidade que normalmente acontece longe dos olhos dos consumidores.

A dimensão dessa realidade é expressiva. Segundo os dados apresentados no site oficial da campanha, com base em informações do IBGE, 6,79 bilhões de bovinos, suínos e frangos foram abatidos em estabelecimentos sob inspeção sanitária no Brasil em 2025. Isso equivale a aproximadamente 13 mil animais por minuto. O número não inclui todas as espécies nem o abate informal.

Em escala mundial, são 87 bilhões de animais terrestres mortos por ano. A eles se somam aproximadamente 4 trilhões de animais aquáticos mortos anualmente para consumo humano, incluindo peixes selvagens, peixes de cultivo, crustáceos e moluscos, segundo os dados reunidos pela campanha.

O site também chama atenção para o transporte até os matadouros: no Brasil, cerca de 16 milhões de animais são transportados diariamente para o abate, sujeitos durante o trajeto a condições como fome, sede, temperaturas extremas, medo e falta de ar. Mais de 3 milhões de animais por ano não resistem ao transporte e morrem nos próprios caminhões, segundo os dados apresentados pela campanha.

Do impacto à mudança

O objetivo do Caminhão do Terror não é apenas impactar visualmente. Ao se aproximar do veículo, o público poderá acessar um QR Code que direciona para o site oficial da campanha, onde estão reunidos dados, fontes e informações sobre a exploração de animais no Brasil e no mundo.

A mensagem é também um convite à ação: conhecer uma realidade que as indústrias mantêm distante do consumidor, repensar hábitos e tirar os animais do prato.

Para quem se sensibilizar e quiser começar essa mudança de maneira prática, a campanha disponibiliza gratuitamente um Cardápio Vegano para 14 dias, com refeições do café da manhã ao jantar, elaborado por nutricionistas para proporcionar 14 dias de alimentação vegana saudável e acessível. Parede Comer Animais

A campanha também oferece gratuitamente o e-book “Comendo o Planeta”, com informações sobre os impactos ambientais relacionados à criação e ao consumo de animais. Parede Comer Animais

O Caminhão do Terror pelo Brasil

A campanha começa no Rio de Janeiro e seguirá por outras quatro cidades entre outubro e dezembro:

OUTUBRO

10 e 11/10 — Rio de Janeiro (RJ)

17 e 18/10 — Blumenau (SC)

OUTUBRO / NOVEMBRO

31/10 e 01/11 — Brasília (DF)

28 e 29/11 — Salvador (BA)

DEZEMBRO

05 e 06/12 — São Paulo (SP)

Estreia no Rio de Janeiro

No sábado, 10 de outubro, o Caminhão do Terror estará na Praia de Copacabana, próximo ao Posto 6.

No domingo, 11 de outubro, a ação acontece no Aterro do Flamengo, próximo ao Posto 2.

Nos dois dias, a campanha será realizada das 10h30 às 14h30.

Imprensa, fotógrafos, comunicadores, ativistas e público em geral estão convidados a acompanhar e registrar a ação.

SERVIÇO

Caminhão do Terror — Campanha Nacional da Sociedade Vegetariana Brasileira

Rio de Janeiro

10 de outubro (sábado): Praia de Copacabana — Posto 6

11 de outubro (domingo): Aterro do Flamengo — próximo ao Posto 2

Horário: 10h30 às 14h30

Realização: Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB)

Site oficial da campanha: Pare de Comer Animais — SVB