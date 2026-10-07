Maricá abre inscrições para festival que valoriza presença negra na ciência e tecnologia

A programação contará com exposição e apresentação de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação, além de feira, comércio e apresentações culturais - Foto: Divulgação/Katito Carvalho

A programação contará com exposição e apresentação de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação, além de feira, comércio e apresentações culturais - Foto: Divulgação/Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para o Festival Vozes Negras na Ciência e Tecnologia, que será realizado em novembro. A iniciativa da Secretaria de Ciência e Tecnologia reúne pesquisadores, estudantes, artistas, empreendedores e coletivos para compartilhar conhecimentos, apresentar trabalhos e dar visibilidade a iniciativas que destacam a contribuição da população negra para a ciência, a tecnologia, a inovação e a cultura.

A programação contará com exposição e apresentação de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação, além de feira, comércio e apresentações culturais. O festival também abre espaço para diferentes formas de expressão e produção, reunindo artistas, artesãos, produtores culturais e afroempreendedores.

“Falar de futuro também é falar de representatividade. Não existe inovação verdadeiramente transformadora quando parte da sociedade não tem espaço, visibilidade e oportunidades. O Festival Vozes Negras contribui para colocar essas vozes em evidência e nos lembra que valorizar a diversidade é também fortalecer o potencial de transformação da nossa sociedade”, destacou a secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves.

As inscrições estão disponíveis em duas modalidades. A primeira é destinada à submissão de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação por pesquisadores, estudantes, coletivos e demais autores negros.

A segunda contempla exposições, feira, comércio e apresentações culturais, com participação de artistas, artesãos, produtores culturais e afroempreendedores. As inscrições para as duas modalidades seguem abertas até 11 de outubro.

Serviço

Inscrições para o Festival Vozes Negras na Ciência e Tecnologia

Período: até 11/10

Submissão de trabalhos científicos, tecnológicos e de inovação: https://forms.gle/hbrTh9Fu8mDDU1LV8

Exposições, feira, comércio e apresentações culturais:

https://forms.gle/RGaajuSfKfMPXaQK8