ASAS recebe 623 animais silvestres em setembro e intensifica cuidados durante período reprodutivo em São Gonçalo

A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, recebeu 623 animais silvestres ao longo do mês de setembro. O número expressivo de atendimentos foi impulsionado, entre outros fatores, pelo período reprodutivo dos gambás, que provocou um aumento significativo na chegada de filhotes neonatos à unidade.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a área de soltura atua no recebimento, manejo e reabilitação de animais silvestres, buscando, sempre que possível, prepará-los para o retorno à natureza. A unidade também realiza o encaminhamento de animais que necessitam de tratamentos específicos para instituições de referência.

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O levantamento de setembro demonstra a diversidade da fauna atendida. Entre as aves recebidas estão corujas, bacuraus, gaviões, urubus, sabiás, maritacas, socós, bem-te-vis, rolinhas, pica-paus, anus e beija-flores. A unidade também acolheu mamíferos, como gambás, capivaras e ouriços-cacheiros, além de répteis, entre eles jiboias, jararacas, teiús e cágados.

Do total de animais atendidos durante o mês, 165 chegaram à ASAS após resgates realizados pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) de São Gonçalo, vinculado à Secretaria de Ordem Pública. Após avaliação técnica e acompanhamento, 30 animais apresentaram condições adequadas para serem devolvidos à natureza. Outros 20 foram encaminhados a unidades de referência para receber tratamentos ou manejo específicos. Os demais permaneceram sob os cuidados da equipe, em processo de reabilitação, observação ou aguardando a destinação mais adequada para cada caso.

A chegada expressiva de gambás neonatos também exigiu atenção especial da equipe durante o mês. Por estarem em uma fase inicial de desenvolvimento, esses animais necessitam de manejo específico e acompanhamento constante, aumentando a demanda por cuidados na unidade durante o período reprodutivo da espécie.

O secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos, ressaltou que os 623 animais recebidos em apenas um mês demonstram a dimensão do trabalho desenvolvido pela área de soltura e sua importância para a conservação da fauna regional.

Vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, a área de soltura atua no recebimento, manejo e reabilitação de animais silvestres | Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

“Receber um número tão expressivo de animais silvestres em um único mês demonstra a importância da estrutura que São Gonçalo mantém para atender à fauna. São centenas de animais que chegam à ASAS em diferentes condições e encontram uma equipe preparada para avaliar cada caso e oferecer o manejo adequado. Esse trabalho contínuo fortalece o compromisso de São Gonçalo com a proteção da biodiversidade, não apenas no nosso município, mas também em toda a região”, destacou o secretário.

Além do atendimento à fauna, a Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS) contribui para a conscientização da população sobre a importância da entrega responsável de animais silvestres. Ao encontrar um animal ferido, debilitado ou em situação de risco, a orientação é evitar o manejo por conta própria e acionar os canais oficiais para que o atendimento seja realizado de maneira adequada e segura.

Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS

Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asambiental@saogoncalo.rj.gov.br