Placa adulterada, faca e celular com restrição: Guarda Municipal conduz três suspeitos no Rio

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) conduziu três suspeitos para delegacia, entre domingo e a madrugada desta segunda-feira (04 e 05/10), após flagrantes de adulteração de placa de identificação de uma motocicleta e porte de faca e celular com restrição. As ações aconteceram na região central do Rio e na Zona Oeste.

O flagrante da adulteração de placa aconteceu na Transolímpica, na altura da estação do BRT Padre João Cribbin, em Magalhães Bastos, na tarde de domingo. Uma equipe do Grupamento de Guardas Motocicletas (GGM) identificou a irregularidade e abordou o condutor. Na consulta ao sistema, verificou-se que a placa não pertencia à motocicleta que ele estava utilizando. O condutor, que informou fazer serviço de entrega de cestas básicas, também não estava com a habilitação e nenhum documento de identificação. O caso foi registrado na 33ª DP (Sulacap) e a motocicleta foi apreendida.

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Já na ocorrência desta madrugada, na Cidade Nova, os guardas municipais foram acionados por cidadãos que estavam se sentindo ameaçados por um homem e uma mulher que estavam circulando na região, próximo a um ponto de ônibus. Na abordagem, os guardas municipais encontraram uma faca no interior da mochila de um dos suspeitos, que alegou ser para defesa pessoal, e um aparelho celular que possuía uma restrição de uso na operadora. Os dois foram levados para a 6ª DP (Centro), onde a faca e o telefone ficaram apreendidos.