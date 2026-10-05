Douglas Ruas, candidato ao governo do RJ, agradece votos e promete reduzir desigualdades; Vídeo!

O candidato a governador, Douglas Ruas (PL), se manifestou sobre o resultado das eleições, através de um vídeo, onde agradeceu os votos recebidos e se comprometeu a realizar um governo voltado para a redução da desigualdade no estado do Rio de Janeiro. O político poderá disputar 2º turno dom Eduardo Paes (PSD), caso a Justiça não anule os votos de Anthony Garotinho (Republicanos).

No vídeo, o candidato, Douglas Ruas (PL), fala diretamente com a população fluminense e agradece aos votos recebidos no primeiro turno, nesse domingo (4). O candidato encerrou essa fase da campanha com 49,27% dos votos.

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“Agradeço aos mais de 4 milhões de cidadãos do estado do Rio de Janeiro que depositaram um voto de confiança em mim para ser governador de nosso estado. E dizer também a toda população independente da opção que fez nas urnas ontem, a quem não foi às urnas, que serei o governador dos mais de 16 milhões de cidadãos”, disse o candidato.

Ainda durante seu pronunciamento, o candidato ressaltou que seu governo será focado no combate a desigualdade que atinge o Rio de Janeiro.

“Me comprometo a fazer um governo que olhe para todos da mesma maneira, que possa reduzir as desigualdades existentes no nosso estado, desigualdades essas que foram centro do debate na nossa campanha eleitoral”, afirmou.

Até o momento, o candidato participa do 2º turno contra Eduardo Paes (PSD), que somou 42,76% dos votos válidos. Contudo a situação eleitoral pode ser alterada, em razão da candidatura do ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos), que está indeferida.

Caso os votos de Garotinho, de 3,17%, sejam anulados, o total de votos válidos será alterado, uma vez que brancos e nulos não contam para os resultados finais. Com menor porcentagem de votos válidos pode aumentar a chance de um candidato atingir metade dos votos mais um, número necessário para ser eleito.

Se o cenário se concretizar, o candidato do PL vence no 1º turno, assim evitando um embate direto com Eduardo Paes.

Em seu discurso, Ruas comentou sobre a situação e defendeu que o cargo à governador seja decidido ainda no 1º turno.

“Em relação ao imbróglio jurídico dos votos conferidos ao candidato Anthony Garotinho nas urnas na data de ontem, eu tenho muita tranquilidade e confiança na Justiça que muito em breve, mas muito em breve mesmo vai ser solucionado e a Justiça vai proclamar o resultado com Douglas Ruas eleito no 1º turno”, disse.





Douglas Ruas recebeu 49,27% dos votos válidos Divulgação