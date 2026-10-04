São Gonçalo convoca inscritos no Cadastro Único e na Tarifa Social de Energia Elétrica para revisão cadastral

A Revisão Cadastral é o processo destinado às famílias que precisam atualizar as informações registradas no Cadastro Único - Foto: Divulgação/Julio Diniz

A Revisão Cadastral é o processo destinado às famílias que precisam atualizar as informações registradas no Cadastro Único - Foto: Divulgação/Julio Diniz

A Coordenação do Cadastro Único de São Gonçalo, ligado à Secretaria de Assistência Social, convoca os gonçalenses inscritos no Cadastro Único para a revisão cadastral daqueles que estão há mais de dois anos sem atualização. Além disso, inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica devem regularizar situações apontadas pela Enel para não perderem o benefício.

A Revisão Cadastral é o processo destinado às famílias que precisam atualizar as informações registradas no Cadastro Único, especialmente aquelas cujo cadastro se encontra sem atualização há dois anos ou mais.

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A atualização é fundamental para garantir que as informações referentes à composição familiar, endereço, renda, escolaridade, trabalho e demais dados permaneçam compatíveis com a realidade atual da família.

A ausência de atualização cadastral pode repercutir diretamente nos programas e benefícios sociais que utilizam o CadÚnico como instrumento para identificação e seleção de beneficiários, podendo ocasionar, conforme as regras específicas de cada programa, bloqueio ou cancelamento de benefícios. Além disso, a não regularização pode ocasionar, posteriormente, a exclusão cadastral.

Quanto à Tarifa Social de Energia Elétrica, devem regularizar o cadastro aqueles em que a conta de energia não está em nome de um integrante da família beneficiária constante no CadÚnico; e aqueles que apresentam divergências entre o município cadastrado para a família junto à distribuidora e as informações constantes no CadÚnico. Os inscritos devem regularizar as situações até o dia 31 de dezembro de 2026 para evitar a perda do benefício.

A revisão cadastral e a regularização podem ser realizadas no CRAS de abrangência da região do inscrito ou na sede da Coordenação do Cadastro Único. Confira os endereços através do site: https://www.saogoncalo.rj.gov.br/assistencia-social/bolsa-familia/cras-centro-de-referencia-de-assistencia-social/.