Do primeiro voto à terceira idade: mesmo sem obrigatoriedade, diferentes gerações vão às urnas neste domingo

O voto é obrigatório para pessoas maiores de 18 anos e menos de 70, mas isso não tem desestimulado os eleitores não obrigatórios de exercerem a cidadania através do voto.

Nas eleições gerais deste ano, a aposentada Maria do Carmo, de 73 anos, fez questão de comparecer à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) para votar.

"O voto significa muita coisa e também é prova de vida. Eu ainda estou podendo votar, enquanto eu estiver viva vou votar", disse.

Na outra ponta, estão os jovens, muitos deles ainda menores de idade, sem obrigatoriedade da votação, mas que comparecem aos postos de votação para exercer a cidadania. A jovem Mariana Ferreira, de 19 anos, está votando pela primeira vez, e acredita que o voto sozinha pode não ajudar, mas que o coletivo fará a diferença.

"Eu acho que um voto só não muda tudo [...] eu acho que a maioria é o que diz. [...] Para as pessoas que vão votar pela primeira vez, votem com consciência, é importante, tenta ver as outras pessoas que estão chegando, porque futuramente quem vai pagar com as consequências é a gente", disse a jovem.

Quando se fala de futuro, muitos pais e mães também vão as urnas pensando no que é melhor para a próxima geração e confiando que seu voto pode proporcionar um país com melhores condições.

"É um dia muito importante, em que a gente está exercendo a cidadania e quem sabe ter um resultado melhor para o país [...]. Todos os anos que tiver eleições e que eu puder exercer a minha cidadania, principalmente pelo meu filho que ainda é pequeno, pelo futuro dele, pela minha família, com certeza eu irei exercer", disse a comerciante Valesca Vevenuto, de 39 anos.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a população tem até às 17h deste domingo (4) para votar.

Votação no Colégio Municipal Castelo Branco tem intensa movimentação

Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, um dos principais polos eleitorais de São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

O Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, um dos principais polos eleitorais de São Gonçalo, conta com intensa movimentação de eleitores no interior da instituição e nos arredores.

Os corredores da instituição de ensino estão lotados com a população procurando suas zonas eleitorais.

Da mesma forma que acontece em outros locais, as ruas ao redor está com muitos santinhos espalhados pelo chão.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca