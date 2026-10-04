Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 92 milhões; veja os números

O prêmio principal da Mega-Sena acumulou mais uma vez. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do Concurso 3066, sorteado na noite deste sábado (3). Com isso, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira (6), subiu para R$ 92 milhões.

Os números sorteados foram: 48 – 13 – 04 – 09 – 06 – 28.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio máximo, 118 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 25.224,37 cada. Outros 8.062 jogos fizeram a quadra, com quatro acertos, e terão direito a R$ 608,56 cada.

O próximo concurso será o 3067 da Mega-Sena, com apostas abertas até as 20h desta terça-feira (6). Os jogos podem ser registrados presencialmente nas casas lotéricas ou pelos canais oficiais das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas no volante.

Confira os resultados de outras loterias

Além da Mega-Sena, a Caixa realizou neste sábado os sorteios da Lotofácil 3796, Quina 7134, Timemania 2450, Dia de Sorte 1314 e +Milionária 395.

Lotofácil 3796: 16 – 20 – 06 – 12 – 05 – 03 – 10 – 21 – 15 – 04 – 11 – 09 – 24 – 07 – 19.

Quina 7134: 14 – 54 – 43 – 72 – 15.

Timemania 2450: 76 – 13 – 24 – 42 – 05 – 01 – 30 – 16.

Time do coração: 07 – Anápolis (GO).

+Milionária 395: 21 – 08 – 28 – 18 – 44 – 27.

Trevo 1: 5.

Trevo 2: 3.

Dia de Sorte 1314: 27 – 31 – 10 – 02 – 17 – 11 – 25.

Mês da sorte: 06 – Junho.