Eleições 2026: eleitores enfrentam trânsito intenso em São Gonçalo durante horário do almoço

Quem deixou para votar no horário do almoço encontrou trânsito intenso em diversos pontos de São Gonçalo neste domingo (4). O movimento de veículos aumentou em diferentes regiões da cidade, deixando o tráfego mais lento para quem precisou circular pelas ruas durante o período.

Os engarrafamentos não se restringiram às proximidades dos colégios eleitorais. As principais ruas da cidade registraram diversos pontos de retenção, com motoristas enfrentando dificuldades para completar trajetos que normalmente são feitos em menos tempo.

Um dos motoristas que enfrentou a lentidão foi o analista de logística Gabriel Alencar. Segundo ele, o deslocamento entre Galo Branco e Venda da Cruz, que normalmente leva menos de 30 minutos, chegou a durar cerca de 1h40.

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"Saí do Galo Branco e segui sentido Venda da Cruz. Um trajeto de menos de 30 minutos, eu levei 1h40 para fazer. As pessoas aproveitam o dia movimentado para descumprir regras básicas de trânsito, o que complica ainda mais o tráfego já intenso em dia de eleição", contou.

O aumento no fluxo também foi percebido em vias que não ficam diretamente próximas aos locais de votação, segundo relatos de motoristas que circularam pela cidade durante o horário do almoço.