Eleições 2026: Niterói é o quarto município do Rio com mais urnas substituídas; confira a lista

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, o maior número de substituições costuma ocorrer no início da votação - Foto: Reprodução/ Youtube/ TV TRE-RJ

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, o maior número de substituições costuma ocorrer no início da votação - Foto: Reprodução/ Youtube/ TV TRE-RJ

Um total de 127 urnas eletrônicas foram substituídas no estado do Rio de Janeiro até as 12h10 deste domingo (4), segundo a primeira parcial divulgada pelo Centro de Divulgação das Eleições, através de coletiva transmitida no canal do YouTube do TRE-RJ . O número representa 0,29% do total de urnas.

A capital concentra a maior quantidade de substituições, seguida por São João de Meriti, que aparece em segundo lugar. Na sequência aparecem Duque de Caxias, Nilópolis e Niterói.

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Municípios com mais urnas substituídas (Até 12h10):

- Rio de Janeiro: 53

- São João de Meriti: 8

- Duque de Caxias: 6

- Niterói: 5

- Nilópolis: 5

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Michel Kovacs, o maior número de substituições costuma ocorrer no início da votação. O principal motivo, de acordo com ele, está relacionado ao transporte e manejo dos equipamentos.

“No começo do dia é onde temos o maior número de substituições. Seja pela movimentação própria das urnas, ela tem componentes internos, conexões, que muitas vezes no manejar de levar a urna até o local de votação, essas conexões soltam”, comentou o secretário, acrescentando que também são comuns casos de atolamento de papel na impressora responsável pela emissão do boletim de urna.

Ainda segundo Michel Kovacs, além desses casos, também podem ocorrer problemas de energia, tela ou até situações em que a urna não liga. Apesar disso, o secretário afirmou que o número de equipamentos substituídos está dentro do esperado para uma eleição.

“Está sendo bem dentro do esperado, bem dentro da normalidade do que ocorre em toda eleição”, afirmou.

A substituição de urnas pode provocar demora em algumas filas. Segundo o secretário, nem sempre há um equipamento reserva disponível próximo ao local de votação, já que a logística depende de cada cartório eleitoral.

“Não temos uma urna substituta para cada seção no local próximo. Isso é uma logística de cada cartório, que tem carros e técnicos à disposição, que muitas vezes não conseguem chegar de imediato naquele local”, disse

Em locais maiores, a orientação é manter urnas reservas para agilizar o atendimento. Já em áreas mais afastadas, o cartório aciona a equipe técnica, que precisa se deslocar até o local para fazer a troca.

Apesar do tempo necessário para a chegada do técnico, Kovacs afirmou que a substituição do equipamento é realizada de forma rápida após a equipe chegar à seção.

Às 14h30, será transmitido o balanço da fiscalização da propaganda eleitoral, com o juiz responsável pela Fiscalização da Propaganda, Marcello Rubioli.