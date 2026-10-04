Eleições 2026: filas longas são registradas em colégio eleitoral de Maria Paula, em São Gonçalo

Eleitores vão ao local de votação logo nas primeiras horas da manhã - Foto: Divulgação

Eleitores vão ao local de votação logo nas primeiras horas da manhã - Foto: Divulgação

Eleitores enfrentam filas longas nas primeiras horas da manhã deste domingo (4), durante a votação das eleições, em diferentes pontos da cidade de São Gonçalo. Em Maria Paula, o movimento foi intenso em frente ao Colégio Pendotiba, localizado na Rodovia RJ-100, antiga Estrada Velha de Tribobó, na divisa entre São Gonçalo e Niterói.

Imagens registradas no local mostram uma grande quantidade de eleitores aguardando para entrar na unidade de ensino e acessar as seções eleitorais. A fila se estendeu pela calçada em frente ao colégio e reuniu pessoas de diferentes idades.

O movimento também chamou a atenção pelo impacto no entorno. Vendedores ambulantes aproveitaram a concentração de pessoas para trabalhar nas proximidades do local de votação.

A movimentação intensa ocorre logo no início do período de votação, quando muitos eleitores optam por comparecer às urnas nas primeiras horas do dia.

Eleições 2026

A recomendação para quem ainda vai votar é conferir previamente o local e a seção eleitoral e levar um documento oficial com foto.

O eleitor também pode utilizar o aplicativo e-Título para consultar informações relacionadas à votação.