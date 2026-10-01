São Gonçalo celebra Dia do Idoso com várias atividades no Espaço Avançado

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso atende, anualmente, cerca de 1,5 mil pessoas com 60 anos ou mais com equipe multidisciplinar justamente para garantir esse suporte ao idoso - Foto: Divulgação/Ascom

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso atende, anualmente, cerca de 1,5 mil pessoas com 60 anos ou mais com equipe multidisciplinar justamente para garantir esse suporte ao idoso - Foto: Divulgação/Ascom

Idosos e seus parentes assistiram, na manhã desta quinta-feira (01), palestras no Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação foi em alusão aos Dias Nacional e Internacional da Pessoa Idosa – comemorado em 1º de outubro. A programação ainda contou com dinâmicas de grupos e outras atividades para os usuários.

“Essas atividades ajudam os idosos entenderem vários temas, mas principalmente seus direitos e que o envelhecimento exige muitos cuidados, além de cuidar da saúde. Eles têm direito ao envelhecimento com qualidade de vida e dignidade. E estamos aqui para auxiliá-los no que for preciso. Temos profissionais de saúde prontos para isso”, contou a coordenadora do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, Maria Liduína da Silveira.

O Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso atende, anualmente, cerca de 1,5 mil pessoas com 60 anos ou mais com equipe multidisciplinar justamente para garantir esse suporte ao idoso. O local oferece serviços de fisioterapia, nutrição, psicologia, enfermagem, assistência social, pedagogia, atividades físicas, de lazer, de cultura, estimulação cognitiva e de alongamento fisioterapêutico, além do atendimento médico com geriatra.

As Unidades de Saúde da Família (USFs) da Secretaria de Saúde são responsáveis pelos atendimentos da pessoa idosa na Atenção Primária. Nas USFs, os idosos têm acesso a avaliação, controle de glicemia e pressão arterial, acompanhamento médico de clínico, imunização e atenção da saúde bucal. Se o idoso necessitar de cuidados de especialistas, ele é encaminhado ao Espaço Avançado de Atendimento Integral ao Idoso ou para outras unidades da Atenção Especializada.

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