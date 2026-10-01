Após perseguição, homem é preso com motocicleta roubada e adulterada em Niterói

Um homem foi preso com motocicleta roubada e que apresentava indícios de adulteração por agentes do Segurança Presente, nesta quinta-feira (30), após perseguição em alta velocidade pelas vias da região.

Os agentes patrulhavam a Rua Caetano Monteiro, perto do Largo da Batalha, em motocicletas, quando presenciaram o homem fazendo uma conversão proibida. Na tentativa de abordagem, ele fugiu do local, o que deu início à perseguição.

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Ao passar por uma curva, o motociclista perdeu o controle e apesar de cair, levantou e continuou a acelerar. A perseguição só chegou ao fim na Rua Alarico de Souza. Na tentativa de impedir que o acusado fugiu mais uma vez, um dos agentes segurou a mão direita do homem e um segundo bloqueou a passagem.

Quando os agentes foram verificar os dados da motocicleta, foi confirmado que a placa usada não pertencia ao veículo. Após a verificação do chassi e do motor, foi constatado que a moto era fruto de roubo, registrado na 74ª DP (Alcântara).

O acusado e o veículo foram levados à 78ª DP (Fonseca), onde ele foi preso em flagrante por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação.