Bebê nasce antes de chegada ao hospital em São Gonçalo

Uma bebê nasceu antes de a mãe conseguir chegar à maternidade na noite desta terça-feira (29), em São Gonçalo. Elisângela de Paula, de 24 anos, entrou em trabalho de parto em casa, no bairro de Maria Paula, durante uma noite de chuva forte, e contou com a ajuda da irmã e de um amigo.

A intenção era levar Elisângela para uma maternidade em Niterói, mas, diante da evolução do trabalho de parto, não houve tempo para chegar à unidade. A bebê nasceu e, após o parto, a irmã e o amigo foram até o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, em busca de atendimento para mãe e filha.

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Na emergência do HEAT, as equipes médica e de enfermagem acolheram as duas e realizaram os procedimentos necessários. Após ser estabilizada, mãe e filha foram transferidas para uma maternidade da região.

A recém-nascida ainda não recebeu nome. Segundo Elisângela, a escolha será feita pela tia, que também ajudou a mãe durante o trabalho de parto.

O nascimento inesperado também mudou o clima do plantão na emergência do HEAT, unidade especializada no atendimento a casos de trauma e alta complexidade. Profissionais que participaram do atendimento descreveram o impacto do momento na rotina do hospital.

“O Hospital Estadual Alberto Torres é uma unidade voltada para traumas e alta complexidade, então ver a equipe de emergência se mobilizar com tanto carinho para acolher um nascimento surpresa no meio de uma noite chuvosa é realmente especial”, afirmaram.