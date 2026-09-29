São Gonçalo promove passeio inclusivo com atendidos do Espaço Azul

O Espaço Azul é um equipamento localizado no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, que oferece atendimento, orientação especializada e acolhedora para pessoas autistas, pessoas com síndrome de down e seus responsáveis - Foto: Divulgação

O Espaço Azul é um equipamento localizado no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, que oferece atendimento, orientação especializada e acolhedora para pessoas autistas, pessoas com síndrome de down e seus responsáveis - Foto: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, realizou, nesta terça-feira (29), um passeio gratuito com os atendidos do Espaço Azul, no Playtoy Park do São Gonçalo Shopping, no Boa Vista.

Durante a ação, dezenas de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e com Síndrome de Down, acompanhados de seus responsáveis, aproveitaram uma manhã de inclusão, diversão e alegria, com muitas brincadeiras no Playtoy, confraternização e lanches.

“Agradeço ao prefeito Capitão Nelson pelo compromisso com políticas públicas de inclusão, dignidade e respeito. Seguimos trabalhando para promover diferentes ações e construir uma cidade cada vez mais inclusiva, onde todas as crianças possam brincar, participar e viver momentos de felicidade”, destacou o subsecretário da Pessoa com Deficiência, Evangelista Ubirajara.

O Espaço Azul é um equipamento localizado no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, que oferece atendimento, orientação especializada e acolhedora para pessoas autistas, pessoas com síndrome de down e seus responsáveis. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

No espaço, é possível realizar o cadastro para emissão da Carteira Municipal Simplificada para pessoas com TEA e com Síndrome de Down, identificação que garante atendimento prioritário em serviços públicos e privados. Aqueles que não puderem ir ao espaço, podem emitir a carteirinha através do site Colabore+ (https://colabore.pmsg.rj.gov.br/).

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