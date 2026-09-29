Águas de Niterói oferece condições especiais de negociação no Plaza Shopping até amanhã (30)

O atendimento foi criado especialmente para facilitar a negociação e ajudar os clientes a regularizarem suas contas - Foto: Divulgação

O atendimento foi criado especialmente para facilitar a negociação e ajudar os clientes a regularizarem suas contas - Foto: Divulgação

Os clientes da concessionária que têm débitos na conta de água poderão negociar suas dívidas com condições especiais no estande da concessionária, localizado no primeiro piso do Plaza Shopping, das 10h às 18h, até quarta-feira (30).

O atendimento foi criado especialmente para facilitar a negociação e ajudar os clientes a regularizarem suas contas. A ação será encerrada nesta data.

“Foi um período muito importante para receber os clientes que precisavam colocar as contas em dia. Encerramos a campanha com um ótimo fluxo de atendimentos e muitos clientes aproveitando a oportunidade para organizar as contas de casa, com comodidade e facilidade. Essa era a nossa maior intenção”, destaca a gerente Comercial da Águas de Niterói, Camila Simonato.

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