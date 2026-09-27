Acidente de moto termina com morte de jovem no Rocha, em São Gonçalo
Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê
Uma jovem, menor de idade, morreu após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de moto ocorrido na madrugada de sábado (26), no Rocha, em São Gonçalo.
Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas ela morreu após dar entrada na unidade.
A morte repercutiu nas redes sociais. Amigos e pessoas próximas à adolescente compartilharam mensagens de despedida e manifestações de solidariedade aos familiares.
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Não foram divulgadas informações sobre sepultamento.
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