Acidente de moto termina com morte de jovem no Rocha, em São Gonçalo

Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) é Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) é Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê - Foto: Divulgação

Uma jovem, menor de idade, morreu após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de moto ocorrido na madrugada de sábado (26), no Rocha, em São Gonçalo.

Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, Após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o socorro e encaminharam a jovem para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, mas ela morreu após dar entrada na unidade.

A morte repercutiu nas redes sociais. Amigos e pessoas próximas à adolescente compartilharam mensagens de despedida e manifestações de solidariedade aos familiares.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Não foram divulgadas informações sobre sepultamento.

Leia também:

Na Semana Nacional do Trânsito, ex-motoboy de São Gonçalo relembra acidente que mudou sua vida

Motoboy morre após perder controle da moto e bater em poste em São Gonçalo