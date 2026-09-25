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Na Semana Nacional do Trânsito, ex-motoboy de São Gonçalo relembra acidente que mudou sua vida

Thiago Medeiros, de 33 anos, perdeu a perna esquerda e a mão direita após acidente em 2023

relogio min de leitura | João Pedro Pereira
Na Semana Nacional do Trânsito, ex-motoboy de São Gonçalo relembra acidente que mudou sua vida
Na Semana Nacional do Trânsito, ex-motoboy de São Gonçalo relembra acidente que mudou sua vida -

“Desacelere. Seu bem maior é a vida.” É com essa mensagem que a Semana Nacional de Trânsito de 2026, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, chama a atenção para a importância de reduzir a velocidade e prevenir acidentes. Para o morador do bairro Mutuá, Thiago Medeiros de Souza, de 33 anos, o alerta está ligado a um acidente que mudou completamente sua vida.

Em abril de 2023, quando trabalhava como motoboy e fazia entregas, Thiago sofreu um acidente em São Gonçalo, enquanto seguia em direção a Neves. Segundo ele, um motorista entrou na contramão e atingiu sua motocicleta. “Foi questão de segundos que eu joguei para o lado. Aí pegou no meu lado esquerdo todo”, contou.

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O impacto provocou ferimentos graves. Thiago teve fraturas no tornozelo, na canela e acima do joelho e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Ainda no local, ele percebeu a gravidade da situação. “Eu falei: ‘Perdi minha perna’. Eu já sabia que tinha perdido”, relembrou.

O impacto provocou ferimentos graves. Thiago teve fraturas no tornozelo, na canela e acima do joelho e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Ainda no local, ele percebeu a gravidade da situação. “Eu falei: ‘Perdi minha perna’. Eu já sabia que tinha perdido”, relembrou.
O impacto provocou ferimentos graves. Thiago teve fraturas no tornozelo, na canela e acima do joelho e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Ainda no local, ele percebeu a gravidade da situação. “Eu falei: ‘Perdi minha perna’. Eu já sabia que tinha perdido”, relembrou. |  Foto: Yuri Messias

Thiago foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Durante a internação, ele também perdeu a mão direita. Segundo a família, a amputação teria ocorrido em decorrência de uma infecção adquirida durante o período no hospital, e não diretamente pelos ferimentos provocados no acidente.

Thiago foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.
Thiago foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. |  Foto: Yuri Messias

Além dos ferimentos físicos, Thiago traz consigo marcas emocionais deixadas pelo acidente e a internação. Ele conta que a perda da mão foi especialmente difícil de compreender depois que deixou o hospital. “Depois eu caí na real: ‘Pô, não tem jeito, a minha mão não vai voltar mais, então eu tenho que me aceitar’.”

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Depois do acidente, Thiago precisou se adaptar à vida na nova condição. Ele recebeu uma prótese pelo poder público, mas afirma que precisa da ajuda de outra pessoa para colocá-la. “Se não for da minha família, não tenho ajuda”, disse.

Depois do acidente, Thiago precisou se adaptar à vida na nova condição.
Depois do acidente, Thiago precisou se adaptar à vida na nova condição. |  Foto: Yuri Messias

Três anos depois do acidente, Thiago usa a própria história para deixar um recado a quem dirige ou pilota. “Você não dirige só para você. Você pilota para você e para um monte de gente”, afirmou. Para ele, atenção e responsabilidade são fundamentais para evitar que outras pessoas passem pelo que ele passou. “Tenha atenção. Se beber, não dirija”, reforçou.

“Tenha atenção. Se beber, não dirija”
“Tenha atenção. Se beber, não dirija” |  Foto: Yuri Messias

A família de Thiago organiza uma vaquinha para a compra de uma nova prótese, que seja mais confortável e permita que ele tenha maior independência no dia a dia. Doações de qualquer valor podem ser feitas pela chave Pix: alexandre.extintor@hotmail.com (Santander), ou thaissouzadmi@gmail.com. As chaves estão em nome de Sebastião Alexandre de Souza e Thais Medeiros de Souza, pai e irmã de Thiago.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca

Tags:

acidentes de trânsito conscientização no trânsito semana nacional de trânsito

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