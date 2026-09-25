Na Semana Nacional do Trânsito, ex-motoboy de São Gonçalo relembra acidente que mudou sua vida

“Desacelere. Seu bem maior é a vida.” É com essa mensagem que a Semana Nacional de Trânsito de 2026, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro, chama a atenção para a importância de reduzir a velocidade e prevenir acidentes. Para o morador do bairro Mutuá, Thiago Medeiros de Souza, de 33 anos, o alerta está ligado a um acidente que mudou completamente sua vida.

Em abril de 2023, quando trabalhava como motoboy e fazia entregas, Thiago sofreu um acidente em São Gonçalo, enquanto seguia em direção a Neves. Segundo ele, um motorista entrou na contramão e atingiu sua motocicleta. “Foi questão de segundos que eu joguei para o lado. Aí pegou no meu lado esquerdo todo”, contou.

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O impacto provocou ferimentos graves. Thiago teve fraturas no tornozelo, na canela e acima do joelho e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Ainda no local, ele percebeu a gravidade da situação. “Eu falei: ‘Perdi minha perna’. Eu já sabia que tinha perdido”, relembrou.

O impacto provocou ferimentos graves. Thiago teve fraturas no tornozelo, na canela e acima do joelho e precisou amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Ainda no local, ele percebeu a gravidade da situação. “Eu falei: ‘Perdi minha perna’. Eu já sabia que tinha perdido”, relembrou. | Foto: Yuri Messias

Thiago foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. Durante a internação, ele também perdeu a mão direita. Segundo a família, a amputação teria ocorrido em decorrência de uma infecção adquirida durante o período no hospital, e não diretamente pelos ferimentos provocados no acidente.

Thiago foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. | Foto: Yuri Messias

Além dos ferimentos físicos, Thiago traz consigo marcas emocionais deixadas pelo acidente e a internação. Ele conta que a perda da mão foi especialmente difícil de compreender depois que deixou o hospital. “Depois eu caí na real: ‘Pô, não tem jeito, a minha mão não vai voltar mais, então eu tenho que me aceitar’.”

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Depois do acidente, Thiago precisou se adaptar à vida na nova condição. Ele recebeu uma prótese pelo poder público, mas afirma que precisa da ajuda de outra pessoa para colocá-la. “Se não for da minha família, não tenho ajuda”, disse.

Depois do acidente, Thiago precisou se adaptar à vida na nova condição. | Foto: Yuri Messias

Três anos depois do acidente, Thiago usa a própria história para deixar um recado a quem dirige ou pilota. “Você não dirige só para você. Você pilota para você e para um monte de gente”, afirmou. Para ele, atenção e responsabilidade são fundamentais para evitar que outras pessoas passem pelo que ele passou. “Tenha atenção. Se beber, não dirija”, reforçou.

“Tenha atenção. Se beber, não dirija” | Foto: Yuri Messias

A família de Thiago organiza uma vaquinha para a compra de uma nova prótese, que seja mais confortável e permita que ele tenha maior independência no dia a dia. Doações de qualquer valor podem ser feitas pela chave Pix: alexandre.extintor@hotmail.com (Santander), ou thaissouzadmi@gmail.com. As chaves estão em nome de Sebastião Alexandre de Souza e Thais Medeiros de Souza, pai e irmã de Thiago.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca