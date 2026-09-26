Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência: Maricá reúne famílias em ação pela inclusão

Promovida pela Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, a programação também contou com o Espaço AcalMar - Foto: Divulgação/Elsson Campos

Promovida pela Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, a programação também contou com o Espaço AcalMar - Foto: Divulgação/Elsson Campos

A Prefeitura de Maricá realizou, neste sábado (26), uma programação especial em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. A atividade aconteceu na Orla do Parque Nanci e reuniu famílias em uma manhã com oficinas, apresentação de dança, Feirinha das Mães Atípicas e outras ações voltadas à inclusão, acessibilidade e cidadania.

Promovida pela Secretaria de Pessoa com Deficiência e Inclusão, a programação também contou com o Espaço AcalMar, ambiente sensorial planejado para oferecer acolhimento, conforto, estímulos e experiências significativas para pessoas com deficiência. O espaço é utilizado em festas e eventos oficiais da cidade, levando recursos de acessibilidade para diferentes momentos de convivência e celebração.

Para a secretária de Pessoa com Deficiência e Inclusão, Tatiana Castor, as ações fazem parte de um conjunto de iniciativas desenvolvidas pelo município para ampliar a inclusão.

“Em Maricá temos vários projetos voltados às pessoas com deficiência. Essas iniciativas são importantes para garantir direitos, ampliar a participação e construir uma cidade cada vez mais acessível e inclusiva para todos”, destacou.

A programação também proporcionou momentos de convivência entre as famílias e reforçou a importância de construir espaços que respeitem as particularidades, os limites e o tempo de cada pessoa.

AcalMar

O Espaço AcalMar foi criado para oferecer um ambiente adaptado às necessidades de pessoas com deficiência durante eventos. A proposta é proporcionar uma experiência mais confortável, com estímulos adequados e recursos que contribuam para a participação nas atividades.