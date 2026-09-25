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Exposição ‘Raízes da Beleza’ está aberta para visitação na Casa das Artes em São Gonçalo

Espaço funciona de terça a sexta, das 10h às 18h; e sábado, das 10h às 16h

relogio min de leitura | Redação
A mostra está organizada em quatro dimensões: corpo, imagem, moda e identidade
A mostra está organizada em quatro dimensões: corpo, imagem, moda e identidade -

A Casa das Artes segue de portas abertas para visitação com a exposição “Raízes da Beleza” de autoria da fotógrafa gonçalense Joyce Caetano. A iniciativa é da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e a exposição poderá ser visitada até 17 de outubro.

Nascido a partir da fotografia, o projeto vai além do registro de imagens. “Raízes da Beleza” reúne mulheres negras de diferentes trajetórias para celebrar suas histórias, seus corpos, seus cabelos e as múltiplas formas de existir. A exposição propõe ao público um encontro com temas como memória, identidade, pertencimento, autoestima e representatividade.

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A mostra está organizada em quatro dimensões: corpo, imagem, moda e identidade. E combina as fotografias com intervenções e elementos produzidos em materiais como tecido, palha, barro, madeira e plantas. Entre os elementos da exposição está também um espelho, que convida o visitante a direcionar o olhar para si mesmo e estabelecer uma relação pessoal com as questões apresentadas pela mostra.

“É importantíssimo abrir a Casa das Artes para receber talentos gonçalenses. Mostrar a arte do povo gonçalense sempre foi nosso objetivo como Secretaria de Cultura e vamos continuar trabalhando para valorizar os nossos talentos locais”, afirmou a secretária de Turismo e Cultura, Julia Sobreira.

Para Joyce Caetano, apresentar o projeto em sua cidade natal também representa um reencontro. Nascida em São Gonçalo, a fotógrafa retorna ao município para compartilhar seu trabalho e revisitar, por meio da arte, as próprias raízes.

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Serviço:

Local: Casa das Artes

Horário: Terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h

Endereço: Rua Coronel Moreira César, s/n – Zé Garoto, São Gonçalo

Visitação: até 17 de outubro

Tags:

arte contemporânea Cultura e Identidade Exposição de Fotografia Memória e Pertencimento Representatividade Feminina São Gonçalo

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