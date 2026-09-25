Quinta Maratona de Niterói será realizada neste domingo (27)

A realização é da 3A Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Foto: Divulgação

A realização é da 3A Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) - Foto: Divulgação

Vai acontecer, neste domingo (27), a 5ª Maratona de Niterói, uma das principais provas do calendário esportivo da cidade. Com largada e chegada no Caminho Niemeyer, no Centro, o evento reúne corredores em diferentes distâncias e formatos: 42 km solo, dupla e quarteto; 16 km; 6 km e caminhada de 2,5 km. A realização é da 3A Eventos, com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

A programação começa cedo. Às 5h29, será dada a largada da elite dos 42 km. Um minuto depois, às 5h30, partem os participantes da maratona nas modalidades solo, dupla e quarteto. Os corredores de 16 km largam às 5h45, os de 6 km às 5h55 e a caminhada de 2,5 km começa às 6h10.

O percurso da maratona leva os atletas por diferentes regiões da cidade, passando pela orla e por outros pontos de Niterói. Ao longo do trajeto, a organização disponibilizará postos de hidratação aproximadamente a cada 2,5 km, além de estrutura de apoio aos participantes. O evento contará ainda com atendimento médico, cronometragem eletrônica e guarda-volumes.

Para o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, a maratona reforça a relação de Niterói com o esporte e transforma a própria cidade em parte da experiência dos corredores.

“A Maratona de Niterói já conquistou seu espaço no calendário esportivo da cidade e tem uma característica muito especial: ela permite que o atleta conheça Niterói correndo. A cada quilômetro, nossos cenários se transformam em parte da prova. É esporte, saúde, superação e também uma oportunidade de movimentar a cidade, receber atletas de diferentes lugares e mostrar a vocação de Niterói para os grandes eventos esportivos. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, tem muito orgulho de apoiar mais uma edição”, destaca o secretário Luiz Carlos Gallo.

Ação social - A 5ª Maratona também terá uma ação solidária em benefício do Lar da Criança P.E. Frazão. Até domingo, na arena principal do evento, no Caminho Niemeyer, serão recebidas doações na retirada dos kits e no dia da prova.

Para participar, o público poderá doar 1 kg de alimento ou uma lata de leite em pó. Como contrapartida, poderá escolher, de acordo com a disponibilidade, um item de edições anteriores das corridas, como camisa, bolsa ou chinelo.

No domingo, além das provas, a programação prevê o início da premiação às 8h e, às 10h, show de Rodrigo Santos + Moska no Caminho Niemeyer.

NitTrans prepara operação especial de trânsito - A Prefeitura de Niterói, por meio da NitTrans, preparou uma operação especial de trânsito para a realização da maratona. O esquema prevê interdições e desvios ao longo do percurso, que terá início no Caminho Niemeyer e passará pelo Centro, Zona Sul e Região Oceânica.

A Rua Saldanha Marinho terá interdição total no trecho entre a Rua Professor Plínio Leite e a Avenida Visconde do Rio Branco, de 1h até 12h. Haverá interdições parciais nas vias que fazem parte do percurso da prova.

A largada será na Rua Professor Plínio Leite, no Caminho Niemeyer. De lá, os atletas seguirão pela Rua Saldanha Marinho, Avenida Visconde do Rio Branco, Rua Alexandre Moura, Rua Coronel Tamarindo, Praça Duque de Caxias, orla da Praia de Boa Viagem, orla da Praia de Icaraí, Estrada Leopoldo Fróes, orlas de São Francisco e Charitas, Túnel Charitas-Cafubá, Rua Professor Benjamim Cárias e Lagoa de Piratininga.

O percurso continua pela Avenida da Ciclovia Chico Xavier até a altura do Restaurante Senhor dos Mares, Ciclovia da Avenida Almirante Tamandaré, orla da Praia de Piratininga e orla da Prainha. O retorno pelo Parque Orla de Piratininga será realizado pelo mesmo itinerário até o Caminho Niemeyer.

Alterações nos itinerários de veículos - Os veículos que trafegam pela Avenida Visconde do Rio Branco, no sentido Zona Sul, serão direcionados, a partir da Rua Saldanha Marinho, para a faixa seletiva de ônibus.

Na Avenida Milton Tavares de Souza e na Avenida Almirante Benjamim Sodré, os veículos serão desviados para a Rua Antonio Parreiras. Já quem trafega pela Avenida Engenheiro Martins Romeo em direção à Praia de Icaraí deverá seguir pela Rua Doutor Nilo Peçanha.

Os veículos pesados que trafegam pela Rua Presidente Pedreira serão desviados para a Rua Doutor Paulo Alves, em direção à Rua Fagundes Varela. Na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, os veículos que seguem no sentido São Francisco serão desviados para a Rua Joaquim Távora.

O acesso de moradores e de serviços essenciais será garantido durante a operação.

Proibição de estacionamento - Também haverá proibição de estacionamento em trechos de Icaraí, São Francisco e Charitas. A medida começa às 23h de sábado (26) e permanece até as 12h de domingo (27).

Na Avenida Quintino Bocaiúva, a proibição será aplicada até a Avenida Silvio Picanço, na altura do Quiosque 09, em Charitas. Na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, não será permitido estacionar no trecho entre a Avenida Almirante Ary Parreiras e a Igreja São Judas Tadeu, em Icaraí.

Orla Viva terá início logo após a operação da maratona - Excepcionalmente neste domingo, o Orla Viva na Praia de Icaraí começará somente após o término da operação da 5ª Maratona de Niterói.

A implantação do Orla Viva será feita após a retirada do dispositivo e a liberação das vias utilizadas pela maratona, respeitando as condições de segurança e a normalização do trânsito na região.

Agentes da NitTrans estarão posicionados em pontos estratégicos do percurso para orientar motoristas, moradores e participantes e acompanhar as alterações no trânsito durante a realização do evento.

SERVIÇO – 5ª MARATONA DE NITERÓI

Data: domingo (27 de setembro)

Local: Caminho Niemeyer – Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, Centro, Niterói

Corrida Kids: sábado (26), às 8h

Retirada de kits: sexta (25), das 10h às 17h; sábado (26), das 7h30 às 17h para o público geral

Ação social: dias 25, 26 e 27, em benefício do Lar da Criança P.E. Frazão

Interdição total: Rua Saldanha Marinho, entre a Rua Professor Plínio Leite e a Avenida Visconde do Rio Branco, de 1h até 12h

Interdições parciais no percurso: das 2h às 13h

Proibição de estacionamento: das 23h de sábado (26) às 12h de domingo (27)