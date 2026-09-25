Assaí está com cerca de 460 vagas abertas no Rio de Janeiro

O Assaí está com cerca de 460 vagas abertas para atuar nas lojas do Rio de Janeiro. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador(a) de loja e Operador(a) de caixa. Os(as) interessados(as) devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo link: https://assai.com.br/trabalheconosco. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.

O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

"A nossa forte presença no Rio de Janeiro reflete a conexão que temos com a população da região. Mais do que preencher postos de trabalho, essas oportunidades representam a porta de entrada para uma empresa que investe de forma contínua no desenvolvimento profissional de seus colaboradores. Estamos em busca de novos talentos que queiram crescer conosco e fazer a diferença no dia a dia de nossas unidades”, destaca Mauro Donizete, Diretor Divisional do Assaí.

O Assaí está presente no Rio de Janeiro desde 2008 e conta com 41 lojas no estado, como a capital, Rio, Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Macaé, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Ao todo, o Assaí gera cerca de 24,6 mil empregos entre diretos e indiretos no estado.

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