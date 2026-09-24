Gonçalenses realizam aulas gratuitas de jiu-jítsu no Parque RJ Nosso Sonho

A atividade realizada no parque acontece de terça a sexta-feira, a partir das 18h30 - Foto: Renan Otto

A atividade realizada no parque acontece de terça a sexta-feira, a partir das 18h30 - Foto: Renan Otto

O Jiu-jítsu é mais uma modalidade gratuita que pode ser praticada no Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista. A arte marcial japonesa é focada em derrubar, controlar e finalizar o oponente, valorizando mais a técnica do que a força bruta.

A atividade realizada no parque acontece de terça a sexta-feira, a partir das 18h30, e é voltada para pessoas com mais de 4 anos. As aulas de iniciação promovem momentos de aquecimento, prática dos movimentos e combates que são guiados e controlados pelos professores Diego Cabral e Uiran Pit.

Quem ficou feliz com a nova modalidade do Parque foi a aluna Kevellyn de Araújo, de 12 anos, moradora do Boa Vista.

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“Eu moro perto daqui e já pratiquei jiu-jítsu antes, em outro lugar. Quando soube que teria aula no Parque fiquei muito empolgada para começar os treinos aqui. Gosto muito do esporte e quero ser uma faixa preta de sucesso”, declarou.

Já o morador do Coroado, Ezequiel Cunha, de 9 anos, conta como o esporte está ajudando em seu dia a dia.

“Soube que teria essa aula e quis logo participar. Além da luta, eu gosto de brincar aqui no Parque. Tudo melhora depois que a gente começa a praticar esporte: o corpo, a mente e até o foco na escola”, disse.

O Parque RJ Nosso Sonho é o destino de milhares de gonçalenses que desejam cuidar da saúde com atividades físicas. Além das áreas para a prática de exercícios livres, o espaço oferece aulas de iniciação a diferentes modalidades esportivas.

Para participar das aulas, é preciso ir até o local e contatar o professor responsável | Foto: Renan Otto

Para participar das aulas, é preciso ir até o local e contatar o professor responsável. Confira todos os detalhes através do site: https://www.pmsg.rj.gov.br/fundacao-de-artes-esporte-e-lazer/parque-nosso-sonho/atividades-esportivas/.