Léo Vieira revela ansiedade para lançamento de novo audiovisual na Rádio Mania

O cantor Léo Vieira vive as horas que antecedem um momento importante da carreira. Nesta sexta-feira (25), às 12h, ele lança no YouTube da Rádio Mania um novo projeto audiovisual de pagode, o Pagodão da Mania, gravado no estúdio mais moderno do Brasil. Em entrevista a O SÃO GONÇALO nesta quinta-feira (24), o artista falou sobre a ansiedade para apresentar o trabalho ao público.

“A gente está ansioso, mas ficou muito bonito. A gente está feliz também. Acho que vai dar muito certo”, contou Léo.

O projeto foi pensado para reunir músicas que remetem ao pagode dos anos 90, uma das principais referências do cantor. O repertório reúne canções que marcaram a época e outras que, segundo Léo, não estão tão presentes atualmente, mas são capazes de despertar lembranças em quem viveu aquele período.

“A gente gosta da referência ao pagode dos anos 90 mesmo, pagode de antigamente, um pouquinho mais cadenciado, com letras bonitas. A gente gosta do pagode romântico também”, explicou.

Entre as referências do artista estão grupos como Raça Negra, Katinguelê e Exaltasamba. Léo começou a cantar aos 15 anos e, entre os 18 e 19, passou a atuar profissionalmente na música. Antes de seguir carreira solo, integrou diferentes grupos.

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A decisão de construir uma trajetória individual veio depois de anos trabalhando em conjunto. Para o cantor, a carreira solo trouxe a possibilidade de fortalecer a própria identidade musical e ter mais liberdade para escolher os caminhos do trabalho.

“Eu prefiro ter o meu espaço sozinho, que você consegue trilhar o que você quer, a sua identidade mesmo”, afirmou.

Léo está há cerca de oito anos na carreira solo e destaca que a caminhada tem sido construída passo a passo. A gravação do projeto na Rádio Mania, segundo ele, representa também a realização de um sonho.

“A gente está realizando um sonho. Eu sempre fui espectador. Via os artistas, as versões da Mania no estúdio, e tive a oportunidade de vir aqui fazer também o meu pagode, foi um sonho sendo realizado”, disse.

Para quem ainda não conhece seu trabalho, Léo deixa o convite para acompanhar a estreia e conhecer a proposta do projeto. “Sejam bem-vindos. Aqui tem pagode, tem música. De alguém que gosta realmente de música. Espero que vocês gostem do nosso trabalho. A gente fez com muito carinho”, afirmou.