Trio é preso após aplicar golpes em passageiros de táxi na Zona Sul do Rio

Policiais civis da 9ª DP (Catete) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (23), três integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes contra passageiros de táxi na Zona Sul do Rio. O grupo, formado por criminosos de São Paulo, induzia as vítimas, principalmente idosos, a realizar o pagamento da corrida em máquinas de cartão adulteradas. Enquanto a vítima digitava a senha, os criminosos capturavam a informação e trocavam o cartão verdadeiro por outro, pertencente a uma vítima anterior. Durante a ação, os agentes apreenderam 85 cartões bancários, dez máquinas de cartão e cinco placas de veículos, além de um táxi utilizado pelo grupo. Com apoio do monitoramento da Central de Inteligência, Vigilância, Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (Civitas), os agentes localizaram e interceptaram o veículo nas imediações da praça do Largo do Machado, no Catete.

A investigação teve início após uma vítima relatar que teve o cartão retido durante o pagamento de uma corrida e recebeu outro plástico no lugar. A partir da análise de imagens e de informações obtidas pelo setor de inteligência, os policiais identificaram um veículo utilizado como táxi, sem identificação de cooperativa. Os criminosos trocavam frequentemente as placas do automóvel com a intenção de dificultar o rastreamento, contudo os agentes identificaram o carro e em apenas oito dias, eles foram flagrados circulando com quatro placas diferentes.

A partir das diligências, os policiais conseguiram identificar o modus operandi da quadrilha. Ao final da corrida, o motorista recusava pagamentos em dinheiro ou PIX, alegando não ter troco, e direcionava a vítima para o pagamento com cartão. A máquina adulterada simulava uma falha na leitura, enquanto um aplicativo instalado em um celular capturava a senha digitada. Em seguida, o cartão era trocado por outro semelhante, que já ficava separado no veículo. De posse dos cartões e das senhas, os criminosos realizavam compras e saques imediatamente.

A investigação também permitiu conectar diferentes ocorrências a partir de um detalhe deixado pelos próprios criminosos. Na terça-feira (22), uma aposentada de 73 anos percebeu a troca do cartão no momento em que recebeu o plástico de volta e tentou recuperá-lo. O motorista arrancou com o veículo, levando a bolsa da vítima. O cartão que permaneceu com ela, porém, pertencia a outra pessoa que já havia sido vítima do mesmo golpe. A coincidência ajudou os policiais a estabelecer a ligação entre os crimes e confirmar a atuação do mesmo grupo.

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Durante a abordagem, os agentes encontraram dentro do táxi 85 cartões bancários em nome de diversas pessoas, dez máquinas de cartão de diferentes credenciadoras e cinco placas sobressalentes. Também foi apreendido um documento de outro veículo que formava conjunto com uma das placas. Entre os cartões estão os de quatro vítimas já identificadas pela investigação e o de um turista estrangeiro.

Após a abordagem, os policiais seguiram para um imóvel alugado temporariamente pelo grupo, no Santo Cristo, utilizado como base durante a permanência dos criminosos no Rio de Janeiro. No local, outros dois integrantes foram presos. Os agentes também recuperaram um objeto subtraído de uma das vítimas, encontrado dentro da mochila de um dos presos.

As investigações apontaram que o grupo mantinha uma estrutura organizada e utilizava o deslocamento entre São Paulo e o Rio de Janeiro para praticar os golpes. Um dos presos já havia sido capturado anteriormente pelo mesmo tipo de crime. A investigação continua para localizar outras possíveis vítimas e identificar outros integrantes da associação criminosa.