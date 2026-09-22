São Gonçalo comemora aniversário de 136 anos com tradicional desfile no centro da cidade
Evento começou com apresentação de militares e veículos oficiais; 36 escolas municipais e particulares também participam da programação ao longo da manhã
São Gonçalo celebra 136 anos de emancipação político-administrativa nesta terça-feira (22) com o tradicional Desfile Cívico-Militar, que começou pela manhã no Centro da cidade. A programação teve início com a apresentação de militares e a exposição de veículos oficiais na Avenida Doutor Feliciano Sodré.
Ao longo da manhã, as 36 escolas municipais e particulares participantes desfilaram pela Avenida.
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A celebração contou com a participação de importantes instituições de ensino de São Gonçalo, entre elas o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara (CapDHC). A instituição faz parte do legado da professora Marlene Salgado de Oliveira, uma das referências da educação no município.
Diretora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Trindade, e ex-aluna da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (ASOEC), Suzana Barcelos destacou a importância da participação da instituição no desfile. Segundo ela, cerca de 200 alunos, além de pais e professores, estiveram no evento.
“É importante estarmos aqui para valorizar o município e representar a nossa instituição. A professora Marlene, o professor Joaquim e os mantenedores sempre valorizaram esse momento de prestigiar e valorizar o nosso trabalho dentro do município. É uma emoção, uma contribuição, uma participação. Nós, enquanto educadores, temos que fazer o nosso papel”, afirmou.
Morador de Santa Luzia, o motorista Elzimar de Oliveira, de 62 anos, também acompanhou a programação para comemorar o aniversário da cidade. Para ele, o crescimento do município tem sido acompanhado por melhorias para a população.
“Eu vim hoje para prestigiar o aniversário de São Gonçalo. Ainda mais agora que São Gonçalo está crescendo bastante. Graças a Deus, está tendo uma melhoria para a população”, disse.
O secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento, também destacou a participação das escolas e das demais instituições no desfile.
“É um sentimento de gratidão pela cidade, por tudo que oferece para o cidadão gonçalense. É uma satisfação poder estar aqui. As crianças deram show, as forças militares também, as outras instituições...Muito bonito”, afirmou.
Moradora do bairro Boa Vista, a dona de casa Ilma Ribeiro Machado, 59, contou que participa do desfile todos os anos.
“Cheguei aqui às 9h. Este ano está melhor do que no ano passado, está bastante cheio. Vou ficar até o final”.
Confira as fotos do desfile:
*Sob supervisão de Cyntia Fonseca