São Gonçalo comemora aniversário de 136 anos com tradicional desfile no centro da cidade

Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo - Foto: Yuri Messias

Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo - Foto: Yuri Messias

São Gonçalo celebra 136 anos de emancipação político-administrativa nesta terça-feira (22) com o tradicional Desfile Cívico-Militar, que começou pela manhã no Centro da cidade. A programação teve início com a apresentação de militares e a exposição de veículos oficiais na Avenida Doutor Feliciano Sodré.

Ao longo da manhã, as 36 escolas municipais e particulares participantes desfilaram pela Avenida.

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1/38 Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

2/38 Bailarina da APAE no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

3/38 Banda da APAE no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

4/38 Bombeiro Aprendiz Mirim no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

5/38 Bombeiro Aprendiz Mirim no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

6/38 CAPS II Paulo Marcos Costa no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

7/38 CAPSi - Alcântara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

8/38 Centro Educacional Torres Filho no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

9/38 | Foto: Yuri Messias

10/38 Centros Especializados em Reabilitação CER III no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

11/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

12/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

13/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

14/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

15/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

16/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

17/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

18/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

19/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

20/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

21/38 Banda do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

22/38 Corporação Musical Paulo Freire no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

23/38 CRMA - Centro de Referência do Autista de São Gonçalo no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

24/38 CRMA Profª Maria José da Silva Rodrigues no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

25/38 CRMA Profª Maria José da Silva Rodrigues no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

26/38 CRMA no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

27/38 Desperta Débora no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

28/38 | Foto: Yuri Messias

29/38 E.E.M. Professora Maria Da Glória Borges Leite no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

30/38 E.M. Beatriz Eliane no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

31/38 E.M. Visconde de Sepetiba no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

32/38 Escoteiros do Brasil no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

33/38 Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

34/38 Viatura da Polícia Militar no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

35/38 | Foto: Yuri Messias

36/38 Projeto Social Abadá São Gonçalo RJ no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

37/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

38/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias













































































A celebração contou com a participação de importantes instituições de ensino de São Gonçalo, entre elas o Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara (CapDHC). A instituição faz parte do legado da professora Marlene Salgado de Oliveira, uma das referências da educação no município.

Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

Diretora do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, localizado no bairro Trindade, e ex-aluna da Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura (ASOEC), Suzana Barcelos destacou a importância da participação da instituição no desfile. Segundo ela, cerca de 200 alunos, além de pais e professores, estiveram no evento.

Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

“É importante estarmos aqui para valorizar o município e representar a nossa instituição. A professora Marlene, o professor Joaquim e os mantenedores sempre valorizaram esse momento de prestigiar e valorizar o nosso trabalho dentro do município. É uma emoção, uma contribuição, uma participação. Nós, enquanto educadores, temos que fazer o nosso papel”, afirmou.

Morador de Santa Luzia, o motorista Elzimar de Oliveira, de 62 anos, também acompanhou a programação para comemorar o aniversário da cidade. Para ele, o crescimento do município tem sido acompanhado por melhorias para a população.

Elzimar de Oliveira, de 62 anos | Foto: João Pedro Pereira

“Eu vim hoje para prestigiar o aniversário de São Gonçalo. Ainda mais agora que São Gonçalo está crescendo bastante. Graças a Deus, está tendo uma melhoria para a população”, disse.

O secretário municipal de Educação, Maurício Nascimento, também destacou a participação das escolas e das demais instituições no desfile.

Maurício Nascimento, Secretário Municipal de Educação de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

“É um sentimento de gratidão pela cidade, por tudo que oferece para o cidadão gonçalense. É uma satisfação poder estar aqui. As crianças deram show, as forças militares também, as outras instituições...Muito bonito”, afirmou.

Moradora do bairro Boa Vista, a dona de casa Ilma Ribeiro Machado, 59, contou que participa do desfile todos os anos.

“Cheguei aqui às 9h. Este ano está melhor do que no ano passado, está bastante cheio. Vou ficar até o final”.

Confira as fotos do desfile:

1/38 Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

2/38 Bailarina da APAE no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

3/38 Banda da APAE no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

4/38 Bombeiro Aprendiz Mirim no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

5/38 Bombeiro Aprendiz Mirim no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

6/38 CAPS II Paulo Marcos Costa no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

7/38 CAPSi - Alcântara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

8/38 Centro Educacional Torres Filho no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

9/38 | Foto: Yuri Messias

10/38 Centros Especializados em Reabilitação CER III no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

11/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

12/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

13/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

14/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

15/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

16/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

17/38 CIEP 438 Rubens Mauricio da S. Abreu no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

18/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

19/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

20/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

21/38 Banda do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

22/38 Corporação Musical Paulo Freire no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

23/38 CRMA - Centro de Referência do Autista de São Gonçalo no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

24/38 CRMA Profª Maria José da Silva Rodrigues no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

25/38 CRMA Profª Maria José da Silva Rodrigues no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

26/38 CRMA no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

27/38 Desperta Débora no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

28/38 | Foto: Yuri Messias

29/38 E.E.M. Professora Maria Da Glória Borges Leite no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

30/38 E.M. Beatriz Eliane no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

31/38 E.M. Visconde de Sepetiba no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

32/38 Escoteiros do Brasil no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

33/38 Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

34/38 Viatura da Polícia Militar no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

35/38 | Foto: Yuri Messias

36/38 Projeto Social Abadá São Gonçalo RJ no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

37/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias

38/38 Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara no Desfile Cívico-Militar em comemoração aos 136 anos de São Gonçalo | Foto: Yuri Messias













































































*Sob supervisão de Cyntia Fonseca