Prefeitura abre 60 vagas para curso profissionalizante gratuito de assistente administrativo

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Firjan Senai, abre, nesta quarta-feira (23), 60 vagas para duas turmas (com 30 vagas cada) para o curso profissionalizante gratuito de assistente administrativo. Uma turma terá aulas na Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, e outra na Escola Municipal Célia Pereira Rosa, em Santa Izabel.

As inscrições seguirão até o dia 30 de setembro. As aulas terão início no dia 1º de outubro.

Os interessados devem ter a idade mínima de 16 anos e ter cursado pelo menos o ensino fundamental completo. Para se inscrever, basta ir até a unidade de ensino onde as aulas serão ministradas e entregar a documentação necessária, que inclui RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preencher da carta de baixa renda; para menores de idade também é necessário o RG e o CPF do responsável.

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Vale destacar que, após o preenchimento das vagas disponíveis, as inscrições serão automaticamente encerradas. As inscrições serão feitas por ordem de comparecimento dos interessados. As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.

Locais de inscrições:

. Escola Municipal Joaquim Lavoura, na Avenida Lúcio Tomé Feteira, no Barro Vermelho, das 13h às 17h.

. Escola Municipal Célia Pereira Rosa, na Rua Auta Rosa, 10, em Santa Izabel, das 9h às 18h.