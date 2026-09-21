Funasg prorroga prazo para inscrições em processo seletivo que contrata médicos ginecologistas

As inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de médicos com especialização em ginecologia, realizado pela Fundação Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores de São Gonçalo (Funasg), foram prorrogadas até o dia 30 de setembro.

As inscrições são feitas através da entrega da documentação completa exigida, na sede da Funasg (Rua Aluísio Neiva, 808, no Centro de São Gonçalo). O profissional contratado atuará em uma jornada semanal de 12 horas de trabalho, com um salário de R$ 2.227,28, auxílio-transporte, produtividade, insalubridade, em um contrato de caráter temporário de um ou até dois anos, em caso de prorrogação máxima.

O processo tem como base a avaliação curricular de títulos e experiência profissional dos candidatos, etapa única e de caráter classificatório e eliminatório. Não há taxa de inscrição.

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O edital do processo seletivo e seus anexos foram publicados no Diário Oficial do dia 26 de agosto. A realização do processo seletivo é de responsabilidade da Funasg com a supervisão da Gerência de Saúde e Convênios e da Diretoria Médica, seguindo os critérios estabelecidos na Lei Municipal nº 447/2012.

É de responsabilidade do candidato acompanhar as publicações e o cronograma do processo seletivo. Com a prorrogação, o resultado final será divulgado no dia 20 de outubro e a contratação dos classificados será feita no dia 23 de outubro. O novo calendário foi publicado no Diário Oficial do dia 17 de setembro.

Para acessar o edital completo e os anexos, como cronograma, requisitos, número de vagas, quadro de atribuições, avaliação currícular de títulos, experiência profissional, atribuições de cargos, ficha de inscrição, ficha de recursos, minuta do contrato e a declaração de acumulação ou não acumulação de cargos, basta clicar no link: https://do.pmsg.rj.gov.br/diario/2026_08_26.pdf.