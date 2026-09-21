Prefeitura de Maricá anuncia FLIM 2026 com homenagem à filósofa Marilena Chauí

A Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro, a 11ª edição da Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM). O evento acontecerá na Orla do Parque Nanci e terá como grande homenageada a filósofa, escritora e professora Marilena Chauí, uma das principais intelectuais brasileiras, reconhecida por sua contribuição ao pensamento filosófico, político, cultural e educacional do país.

A edição deste ano contará com uma ampla estrutura voltada para múltiplos públicos. Entre os espaços confirmados estão a FLIMzinha, voltada ao público infantil; a Arena do Estudante, dedicada aos jovens e estudantes; e o espaço Papo FLIM / Língua ao Mar, focado em encontros, debates e na valorização da língua portuguesa.

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A programação traz ainda o Palco Principal para shows, a Rádio FLIM e a tradicional Feira do Livro, com espaço dedicado a escritores locais, além de eventos integrados como o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES).

Para o secretário de Educação, Rodrigo Moura, o evento cumpre um papel transformador na vida da cidade. “A FLIM tem esse papel de tirar o livro da estante e colocar no meio da cidade, perto das pessoas. É um evento que aproxima a leitura da vida real, do encontro, da troca. A ideia é que cada criança e cada jovem possa viver a literatura não como obrigação, mas como descoberta”, destacou.

O presidente da Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (MARÉ), Antônio Grassi, ressalta a projeção internacional da iniciativa. “A FLIM é um espaço muito importante de encontro e de troca de ideias, e ter Marilena Chauí como homenageada torna essa edição ainda mais especial.

Com o Língua ao Mar, a MARÉ quer ampliar esse diálogo, aproximando Maricá de outros países e territórios que têm a língua portuguesa como elo. É uma oportunidade de criar novas conexões e fortalecer a presença da cidade nesse diálogo cultural com o mundo”, concluiu.