Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) celebra 52 anos com evento nesta quinta (17)

A instituição tem entre seus objetivos a valorização da produção intelectual e artística e a preservação da memória cultural de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A instituição tem entre seus objetivos a valorização da produção intelectual e artística e a preservação da memória cultural de São Gonçalo - Foto: Divulgação

A Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências (Aglac) celebra seus 52 anos de história nesta quinta-feira (17), a partir das 17h, com uma programação especial em sua sede administrativa, no Centro de São Gonçalo. A comemoração contará com uma palestra do acadêmico e um dos fundadores da instituição, Everaldo Bezerra Botelho, sobre a trajetória da Academia, seguida de sarau e coquetel de recepção aos convidados. Durante a palestra, ele compartilhará lembranças e informações sobre os primeiros anos da instituição.

Fundada em 21 de setembro de 1974, a Aglac nasceu a partir de um projeto idealizado por Oton São Paio, que reuniu intelectuais interessados em criar em São Gonçalo um espaço permanente dedicado à produção e à preservação da cultura.

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Ao longo de mais de cinco décadas, a Academia passou a integrar a história cultural do município, reunindo escritores, artistas, pesquisadores, professores e representantes de diferentes áreas do conhecimento. A instituição tem entre seus objetivos a valorização da produção intelectual e artística e a preservação da memória cultural de São Gonçalo.

A participação de um dos fundadores na comemoração estabelece uma ligação entre a origem da AGLAC e o momento atual da instituição. O relato de Everaldo também representa uma oportunidade de preservar e transmitir parte dessa história a novas gerações de acadêmicos.

A celebração acontece durante um período de renovação da Academia. Sob a presidência do jornalista Rujany Martins, a instituição vem trabalhando na reorganização de suas atividades e na aproximação entre diferentes gerações de acadêmicos. Em 2026, a Aglac também realizou novas posses, incorporando novos nomes ao seu quadro.

Depois da palestra, a programação segue com um sarau e um coquetel de recepção aos convidados. A sede fica na Avenida Dr. Nilo Peçanha, nº 110, sala 901, Centro de São Gonçalo.