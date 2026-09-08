Ecopontos já reciclaram mais de 755 toneladas de materiais em São Gonçalo

Nos Ecopontos, as pessoas levam seus resíduos e conseguem trocá-los por dinheiro digital, que pode ser utilizado nos comércios locais, complementando a renda mensal de uma família - Foto: Divulgação

Nos Ecopontos, as pessoas levam seus resíduos e conseguem trocá-los por dinheiro digital, que pode ser utilizado nos comércios locais, complementando a renda mensal de uma família - Foto: Divulgação

Os Ecopontos de São Gonçalo seguem sendo motivo de orgulho quando se fala em reciclagem e sustentabilidade na cidade. Os quatro equipamentos já reciclaram, juntos, mais de 755 toneladas de materiais, incluindo papel, plástico, vidro e outros. Atualmente, a cidade possui Ecopontos nos bairros Barro Vermelho, Santa Luzia, Zé Garoto e no Assaí do Alcântara. Apenas no mês de agosto, foram reciclados, somando os quatro equipamentos, cerca de 15 toneladas de materiais.

Nos Ecopontos, as pessoas levam seus resíduos e conseguem trocá-los por dinheiro digital, que pode ser utilizado nos comércios locais, complementando a renda mensal de uma família. Nos ecopontos são aceitos diversos materiais, incluindo plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

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Uma quinta unidade está sendo construída no CIEP Municipalizado 250 – Rosendo Rica Marcos, no Gradim. Os ecopontos foram instalados pela Secretaria de Conservação, através da campanha Limpa São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável, tendo surgido a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município.

“É muito bom ver como os ecopontos estão sendo abraçados pela população. Em um mês, reciclamos cerca de 15 toneladas de itens, o que demonstra que estamos, cada vez mais, conseguindo transformar a nossa cidade. Os resíduos reciclados deixam de estar nos bueiros e nas ruas, tornando nossa cidade mais limpa e mais consciente. Espero que a iniciativa cresça ainda mais, em novos bairros e com ainda mais adesão dos gonçalenses”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Serviço:

Os quatro ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

. Barro Vermelho – Rua Lúcio Tomé Feteira

. Santa Luzia – Rua Visconde Seabra

. Zé Garoto – Praça Estephânia de Carvalho

. Alcântara – Rua Doutor Alfredo Backer, 605, dentro do Assaí Atacadista.