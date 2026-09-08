Dia D: Detran RJ abre vagas para o programa Cidadania Sobre Rodas

No Dia D, além dos serviços de identificação civil - que o público PCD pode realizar em qualquer dia sem agendamento prévio - os serviços de habilitação poderão ser realizados sem necessidade de agendamento - Foto: Divulgação

No Dia D, além dos serviços de identificação civil - que o público PCD pode realizar em qualquer dia sem agendamento prévio - os serviços de habilitação poderão ser realizados sem necessidade de agendamento - Foto: Divulgação

Em homenagem à Luta Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrada neste mês de setembro, o Detran RJ realiza, no dia 14 de setembro, mais uma edição do Dia D - data em que o público PCD poderá se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para quem precisa de carro adaptado.

A inscrição para o programa poderá ser feita no Posto Detran Acessível - PCD (Av. Francisco Bicalho, com entrada pela Rua Idalina Senra, 35, em São Cristóvão), das 8h às 16h, ou em 19 Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretrans) espalhadas pelo estado (ver relação abaixo). As vagas são limitadas.

No Posto Detran Acessível, o público PCD poderá participar do curso "Oficina sob Medida", que oferece noções básicas de mecânica e elétrica veicular para ajudar motoristas a resolverem pequenos problemas do dia a dia. Na mesma unidade, a Secretaria de Trabalho, por meio da Casa da Inclusão, vai disponibilizar vagas de emprego. A Fundação Leão XIII dará orientação sobre como solicitação o Vale Social e pedidos de certidões de nascimento e casamento. Os serviços veiculares também serão disponibilizados no posto Detran Acessível - PCD.

No Dia D, além dos serviços de identificação civil - que o público PCD pode realizar em qualquer dia sem agendamento prévio - os serviços de habilitação poderão ser realizados sem necessidade de agendamento.

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Documentos necessários para os serviços

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista. Já o serviço de primeira habilitação necessita de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para cada serviço. Por exemplo, para tirar a identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento – dependendo do estado civil do requerente.

Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone). Caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran RJ no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.

Relação de Ciretrans

Confira as unidades onde o público PCD poderá se inscrever para o programa “Cidadania Sobre Rodas”, das 8h às 16h, no Dia D (14/9):

1ª CIRETRAN – NITERÓI

- Rua Desidério de Oliveira, s/nº - Centro

2ª CIRETRAN – CAMPOS DOS GOITACAZES

- Rua Barão de Miracema, nº 246 – Centro

4ª CIRETRAN – NOVA IGUAÇU

- Av. Abílio Augusto Távora, nº 1111, Sl 4080/81- Shopping Nova Iguaçu - Bairro Luz

5ª CIRETRAN – PETRÓPOLIS

- Condomínio Shopping ABC / Rua: Tereza, 1515 - Alto da Serra

8ª CIRETRAN – ARARUAMA

- Av. Getúlio Vargas s/n – Parque Hotel – ao lado da UPA

11ª CIRETRAN – SÃO GONÇALO

- Av. Presidente Kennedy, 425 - Partage Shopping

13ª CIRETRAN – ITAPERUNA

- Av. Porto Alegre, 247 - Cidade Nova

14ª CIRETRAN – PÁDUA

- Parque de Exposições Governador Antônio de Pádua Chagas Freitas / Rod. Prefeito Renato de Alvim Padilha, 3034 - Alto das Sete Moças

16ª CIRETRAN – TRÊS RIOS

- Rua Prefeito Joaquim José Ferreira, 28 – Centro

19ª CIRETRAN – SÃO JOÃO DE MERITI

- Rua Defensor Público Zilmar Pinnaud, s/nº - Jardim Meriti

20ª CIRETRAN – CABO FRIO

- Rua Meira Junior, s/nº - Centro

21ª CIRETRAN – ANGRA DOS REIS

- Rua Poeta Brasil dos Reis, s/nº

22ª CIRETRAN – RIO BONITO

- Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, nº 39

23ª CIRETRAN – BARRA DO PIRAÍ

- Av. Prefeito Iago José Castro Valério, nº 452 – Oficinas Velhas

25ª CIRETRAN – MIRACEMA

- Av. Deputado Luís Fernando Linhares, nº 1010, Centro - Parque de Exposições Jamil Cardoso

26ª CIRETRAN – ITABORAÍ

- Avenida 22 de Maio, s/n - Terminal CODERTE - Venda das Pedras

27ª CIRETRAN – MESQUITA

- Rua Juliana, nº 478 um – Santo Elias

28ª CIRETRAN - MARICÁ

- Rodovia Amaral Peixoto, km 21, 5 - São José do Imbassaí

SAT SEROPÉDICA

- Av. Rita Batista nº 11 – Bairro Dom Bosco/ KM 40