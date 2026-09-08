Família de mestres de torra carioca promove prêmio para eleger o melhor café do Rio

Uma família de mestres de torra carioca está promovendo uma competição para descobrir quem produz o melhor café do Estado do Rio de Janeiro. A 1ª edição do Prêmio Espresso Maravilhoso é uma iniciativa da Rio Coffee House, comandada por Guilherme Carvalhaes Heinerici, Sandra Carvalhaes Heinerici, Julius Heinerici e Gabriel Carvalhaes Heinerici.

A torrefação da família fica aos pés do Cristo Redentor, no bairro do Cosme Velho, Zona Sul do Rio. O projeto da premiação foi criado para promover a qualidade do café e valorizar a produção fluminense, buscando revelar cafés de excelência e dar visibilidade aos produtores do estado.

Na Rio Coffee House, os cafés são torrados pela própria família, que trabalha na seleção dos grãos para valorizar características como aroma, frescor e personalidade em cada xícara. A iniciativa também parte de uma visão de valorização da produção brasileira. Em publicação nas redes sociais, a Rio Coffee House destaca: “Somos Brasil, o maior produtor de Café do Mundo (Brasil). Temos que ter orgulho, reconhecimento à qualidade, ao cuidado e à paixão pelo café!”

Isso só reforça a ideia de que a qualidade vai além do volume produzido. “O Brasil produz 38% do café do mundo e aqui no Rio Coffee House a gente prova uma coisa: o Brasil não é só o maior produtor, é também um dos melhores. Na xícara, só o melhor café do Brasil”, explicam.

Concurso levará os cafés do produtor ao consumidor

É nesse contexto que surge o prêmio Espresso Maravilhoso, criado para buscar os melhores cafés do Estado do Rio de Janeiro. Cada produtor pode inscrever até duas amostras, e os lotes precisam ter, no mínimo, 30 quilos. Para participar, é necessário enviar uma amostra de 500 gramas, devidamente identificada e de acordo com os requisitos técnicos do concurso. O prazo, que inicialmente terminaria em 31 de agosto, foi prorrogado até 15 de setembro.

A seleção será realizada em diferentes etapas. Primeiro, os grãos passam por análise física, que elimina as amostras fora dos padrões estabelecidos. Depois, os cafés seguem para o cupping, utilizado para identificar defeitos e avaliar a uniformidade dos lotes. Os aprovados passam ainda por provas em espresso realizadas por profissionais, etapa que dará origem a um ranking preliminar e ao Top 10.

Os dez melhores serão novamente avaliados em cupping e, depois, três lotes seguem para a final. Nessa etapa, os cafés serão colocados anonimamente no dia a dia da Rio Coffee House e comparados diretamente pelos consumidores. As provas de público estão previstas para ocorrer entre 20 e 30 de outubro. Os três lotes serão identificados como A, B e C e comparados entre si em rodadas realizadas ao longo de cinco a sete dias. O campeão será definido pelo número de vitórias.

“A proposta é que a avaliação considere não apenas os critérios técnicos, mas também a experiência de consumo”, explica a organização do prêmio. Segundo eles, não existe um perfil sensorial único considerado certo ou errado. O café precisa apresentar equilíbrio no espresso e ser marcante, com características como notas nítidas, doçura e equilíbrio com a acidez.

O primeiro colocado receberá R$ 10 mil pela saca, além de troféu e certificado. O segundo ganhará R$ 7 mil e o terceiro, R$ 5 mil, todos também com troféu e certificado. Com o Prêmio Espresso Maravilhoso, a família Heinerici busca colocar os cafés produzidos no Rio de Janeiro em evidência e reconhecer os produtores que estão por trás deles, aproximando avaliação técnica e experiência de consumo em uma disputa pelo melhor espresso do estado.

SERVIÇO

Prêmio Espresso Maravilhoso 2026

Inscrições: até 15 de setembro de 2026

Amostra: 500 g por lote, com lote mínimo de 30 kg

Limite: até duas amostras por produtor

Envio: Rio Coffee House

Endereço: Rua Cosme Velho, 433, Loja D, Cosme Velho, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22241-090

Provas de público: de 20 a 30 de outubro

Resultado para a imprensa: 7 de novembro de 2026

Dúvidas e mais informações: Instagram @riocoffeehouse.br