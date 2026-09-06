Anitta é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027

Anitta será a nova rainha de bateria da Grande Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Anitta será a nova rainha de bateria da Grande Rio - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Anitta foi confirmada neste domingo (6) como a nova rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval 2027. O anúncio foi feito pelas redes sociais da escola de samba, que deu as boas-vindas à artista e afirmou que ela já faz parte da “Família Grande Rio”.

Anitta disse que recebeu o convite com muito respeito pela escola e destacou a importância do Carnaval para a cultura brasileira e para a história do povo.

Segundo a cantora, o desfile representa muito mais do que uma apresentação artística. Ela ressaltou a importância da comunidade, da escola e dos profissionais envolvidos na construção do espetáculo.

Agenda de shows será desafio

Ao comentar a escolha, Anitta afirmou que pretende se dedicar ao cargo e dar o seu melhor. A cantora, no entanto, reconheceu que sua intensa agenda profissional será um dos principais desafios para conciliar a função de rainha de bateria com a carreira musical.

A artista explicou que não pretende interromper a agenda de shows e que continuará cumprindo os compromissos com os fãs. Por isso, segundo ela, a decisão de aceitar o convite levou tempo e foi tratada com cautela.

Anitta também afirmou que o mais importante é que a comunidade, a bateria, o mestre de bateria e a escola estejam felizes com a escolha.

O posto de rainha de bateria é um dos mais tradicionais e cobiçados do Carnaval carioca, colocando a artista à frente da bateria durante o desfile na Marquês de Sapucaí.

Para o Carnaval 2027, a Grande Rio vai apresentar o enredo “Sankofa Tabon”. O desfile contará a trajetória de africanos escravizados que, após conquistarem a liberdade, retornaram ao continente africano.

A proposta dialoga com temas relacionados à memória, identidade, ancestralidade e à história da diáspora africana.