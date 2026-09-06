Drone não autorizado é identificado e apreendido por forças de segurança do Estado durante o Rock in Rio

Em uma ação coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, a equipe responsável pelo monitoramento do espaço aéreo do Rock in Rio identificou, no segundo dia do festival (5), um drone sobrevoando sem autorização a área restrita do evento.

A informação foi imediatamente repassada ao Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC-Móvel), instalado próximo ao BRT Parque Olímpico. Policiais militares localizaram o piloto, apreenderam o equipamento e conduziram ele e o proprietário do drone à delegacia instalada dentro do evento para o registro da ocorrência.

Durante a abordagem, o piloto informou que não possuía autorização de voo pelo sistema de Solicitação de Acesso de Aeronaves Remotamente Pilotadas ao Espaço Aéreo Brasileiro (SARPAS), da Força Aérea Brasileira (FAB), nem a documentação exigida para a operação. Além do drone, foram apreendidos um rádio controle, um cartão de memória e o case do equipamento.

A ação integra o esquema especial montado pelo Governo do Estado para o festival e reforça a orientação das forças de segurança para que o público e profissionais que atuam no evento não realizem voos de drones na área restrita sem as devidas autorizações, sob risco de fiscalização e apreensão do equipamento.