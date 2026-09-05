Caravana de Arte e Lazer faz a festa no Porto Velho, em São Gonçalo

Este sábado (5) foi de muita diversão para a criançada de São Gonçalo. A Caravana de Arte e Lazer fez a festa no bairro Porto Velho. Neste domingo (6), a ação chega ao Porto do Rosa, das 9h às 13h.

A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que garante momentos de lazer, alegria, práticas esportivas e interação social para milhares de crianças da cidade.

Durante a ação, os pequenos têm acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos. Além disso, os recreadores promovem brincadeiras e oficinas, ao som de muita música infantil.

O evento também disponibiliza barraquinhas de lanches para todas as crianças e seus familiares.

Serviço:

Domingo (6) – Rua Manoel Ferreira Leal – Porto do Rosa, das 9h às 13h

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