São Gonçalo celebra o 7 de Setembro com tradicional desfile em Santa Izabel

A concentração será a partir das 8h, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel - Foto: Divulgação

A concentração será a partir das 8h, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel - Foto: Divulgação

O tradicional desfile de 7 de Setembro da Prefeitura de São Gonçalo está chegando. O evento acontece nesta segunda-feira (7), em Santa Izabel. No total, 24 escolas municipais, uma creche conveniada, dois colégios estaduais, o Bombeiro Mirim e agricultores participarão da celebração, que começa às 9h, na Estrada do Cordeiro. Mais de mil alunos deverão participar do desfile, evento já tradicional na região.

A concentração será a partir das 8h, na Estrada do Cordeiro, esquina com Rua Laércio Rangel, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora da Conceição e Santa Isabel. O cortejo segue até a praça do bairro. O evento é organizado com a participação das secretarias municipais de Comunicação, Saúde, Educação, Conservação, Transportes, Esporte e Lazer, apoio dos agentes do 7º Batalhão, da Guarda Municipal e a direção da Escola Municipal Celia Pereira da Rosa.

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As bandas das escolas municipais Célia Pereira da Rosa, Luiz Gonzaga, Visconde de Sepetiba, CIEP 438 Rubens Mauricio da Silva Abreu, Pastor Haroldo Gomes e Darcy Ribeiro acompanharão as unidades de ensino que participarão do desfile cívico pela Independência do Brasil.

São eles: Umei Professora Cremilda Rodrigues da Cunha, Umei Ednéa Mascarenhas de Araújo, Escola Municipal Filadélfia, CIEP 410 Patrícia Rendler Galvão Pagu, Escola Estadual Municipalizada Antenor Martins, Escola Municipal Marcus Vinicius Cruz de Mello Moraes, Umei Pastor Adayr Gomes da Luz, Colégio Estadual Amanda Velasco, Escola Municipal Paulo Roberto Azeredo, Escola Estadual Municipalizada Itaitindiba, Escola Municipal Rotary, Umei José Calil Abuzaid, Escola Municipal Antonio Carlos Jobim, Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti, Centro Educacional Souza Policarpo, Escola Municipal Willian Antunes de Souza, Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade, Umei Djanira Francisca de Almeida Quadros, Umei Professora Claudia de Souza Mota Castro, Umei Professora Vera Lúcia Rodrigues dos Santos, Escola Municipal Pastor Alberto Goulart da Silva, Creche Conveniada Assistência e Apoio à Criança (AAC), Creche Conveniada Obra Social de Apoio à Criança (OSAC), Creche Conveniada Macadeski, Bombeiro Mirim, Agricultura Familiar.

Esquema de trânsito

Neste domingo, a partir das 10h, acontecerá a interdição da Rua Auta Rosa, no trecho entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro, para montagem do palco e demais estruturas do evento.

No dia 7, a partir das 7h, haverá a interdição das vias: Estrada do Cordeiro, no trecho entre a Estrada de Itaitindiba e a Estrada da Fortuna; Rua Laercio Rangel, no trecho entre a Estrada do Cordeiro e a Rua Valmir Tavares; Rua Auta Rosa, no trecho entre a Rua Rafael Rosa Junior e a Estrada do Cordeiro.

Para quem vem da Estrada de Santa Isabel para a Estrada do Cordeiro, deve desviar pela Av. Francisco Azeredo Coutinho, Rua João Moraes, Estrada da Fortuna e Estrada do Cordeiro; Para quem vem da Estrada de Santa Isabel para a Estrada de Itaitindiba deve desviar pela Av. Francisco Azeredo Coutinho, Rua João Moraes, Estrada da Fortuna, Rua Francisca Trapanez Glusti, Rua Miranda Mendes e Estrada de Itaitindiba. As interdições serão finalizadas ao término do evento.