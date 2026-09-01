Pedágio na BR-101, em São Gonçalo, sobe para R$ 10,80

O novo preço começa a ser cobrado à 0h do dia 9 de setembro de 2026 - Foto: Divulgação

O novo preço começa a ser cobrado à 0h do dia 9 de setembro de 2026 - Foto: Divulgação

Motoristas que utilizam a BR-101 em São Gonçalo vão pagar mais caro pelo pedágio a partir da próxima quarta-feira (9). A tarifa para automóveis, caminhonetes e furgões passará de R$ 7,50 para R$ 10,80 na praça localizada no município. O aumento representa uma alta de 44% no valor atualmente pago pelos motoristas.

O novo preço começa a ser cobrado à 0h do dia 9 de setembro de 2026, conforme a decisão publicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União. A praça de São Gonçalo é identificada no contrato como P5.

Na prática, o motorista de um carro de passeio terá um aumento de R$ 3,30 por passagem. A nova tarifa de R$ 10,80 será aplicada também nas outras quatro praças da BR-101 sob concessão da Autopista Fluminense: Campos dos Goytacazes, Conceição de Macabu, Casimiro de Abreu e Rio Bonito.

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O reajuste não corresponde apenas à inflação. Segundo a decisão da ANTT, foi aplicado um Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,17659, equivalente a uma variação de 4,97%, calculada com base no IPCA entre maio de 2025 e julho de 2026.

Além da atualização pelo índice de preços, a agência autorizou a aplicação do primeiro degrau tarifário (d1), de 35%, previsto no Termo Aditivo de Modernização do contrato de concessão da rodovia. A combinação dos componentes previstos no contrato resultou na nova tarifa de R$ 10,80.

Quanto cada tipo de veículo vai pagar?

A decisão da ANTT estabelece tarifas diferentes de acordo com o tipo de veículo e o número de eixos. Caminhões leves, ônibus, caminhões-tratores e furgões de dois eixos passam a pagar R$ 21,60. Já veículos de três eixos terão tarifa de R$ 32,40, enquanto os de quatro eixos pagarão R$ 43,20.

Para veículos de cinco e seis eixos, os valores serão de R$ 54 e R$ 64,80, respectivamente. A tabela oficial também estabelece tarifas de R$ 75,60 para veículos de sete eixos e R$ 86,40 para os de oito eixos.

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas aparecem com tarifa zero na nova tabela, assim como ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.

O reajuste está relacionado à repactuação e modernização do contrato de concessão da BR-101/RJ. Segundo a ANTT, o trecho concedido possui 322,1 quilômetros, entre a divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo e a Ponte Presidente Costa e Silva, na Baía de Guanabara.

A nova configuração da concessão prevê investimentos bilionários em obras e melhorias na rodovia. Entre as intervenções previstas estão duplicações, implantação de multivias e faixas adicionais, além de outras melhorias de infraestrutura e segurança.

Outra mudança prevista no novo contrato é a implantação do sistema Free Flow, que permitirá a cobrança eletrônica sem a necessidade de parada nas praças tradicionais. Até que o novo sistema entre em operação, as cinco praças físicas continuarão funcionando normalmente.