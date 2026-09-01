Operação do Detran RJ fecha ferro-velho clandestino em Niterói

O local foi autuado por riscos ao meio ambiente e à saúde humana, causados pela contaminação do solo e pela geração de resíduos perigosos - Foto: Divulgação

O local foi autuado por riscos ao meio ambiente e à saúde humana, causados pela contaminação do solo e pela geração de resíduos perigosos - Foto: Divulgação

Agentes da Operação Desmonte do Detran RJ interditaram, na tarde desta terça-feira (01/09), um ferro-velho irregular em Itaipu, na Região Oceânica de Niterói. O proprietário foi conduzido à Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) pelo crime de receptação qualificada e responderá também por comercializar peças sem nota fiscal.

A operação Desmonte, que visa coibir o comércio ilícito de peças e o funcionamento clandestino de estabelecimentos do setor, identificou que o local funcionava sem o credenciamento exigido pelo Detran RJ e sem a autorização do INEA e do Corpo de Bombeiros.

O local foi autuado por riscos ao meio ambiente e à saúde humana, causados pela contaminação do solo e pela geração de resíduos perigosos decorrentes da desmontagem inadequada. Todo o material apreendido será recolhido para descarte em uma empresa especializada.

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