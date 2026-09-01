Rio entra em Estágio 2 com previsão de chuva forte e ventania; Niterói também está em alerta - Foto: Divulgação/Defesa Civil

Rio entra em Estágio 2 com previsão de chuva forte e ventania; Niterói também está em alerta - Foto: Divulgação/Defesa Civil

A Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um novo alerta para a ocorrência de chuva e ventos fortes nas próximas horas desta terça-feira (1). A cidade entrou em Estágio 2 às 15h, devido à previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento fortes e pontuais. O nível é o segundo em uma escala de cinco e indica possibilidade de ocorrências de alto impacto.

A mudança no tempo está associada à passagem de uma frente fria. Durante a manhã, o Rio já registrou rajadas de vento de até 70,9 km/h na estação do Forte de Copacabana, entre 5h e 6h. Também foram registrados ventos de 60,8 km/h na Marambaia. A previsão para as próximas horas é de chuva moderada, que pode ser forte e ocorrer rapidamente.

Leia também:

Mulher descobre que era filmada nua pelo ex-patrão em banheiro de imobiliária



Nova regra do Pix já está valendo; entenda o que mudou



Mais cedo, a Defesa Civil havia enviado um alerta por SMS orientando os moradores a procurarem locais seguros. Entre as recomendações estão evitar ficar sob árvores ou coberturas metálicas, não passar próximo a cabos elétricos, outdoors e andaimes e não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Niterói também está sob alerta

Em Niterói, a Defesa Civil informou nesta terça-feira que a aproximação e a passagem da frente fria devem provocar pancadas de chuva moderadas a fortes e rajadas de vento moderadas a fortes durante a tarde e a noite.

Além da previsão de chuva e ventania, o município foi incluído em um novo Aviso de Ressaca emitido pela Marinha do Brasil. O alerta começa à 0h de quarta-feira (2) e permanece válido até as 21h.

As ondas podem chegar a 2,5 metros, com direção sudoeste/sul.

Durante o período de ressaca, a Defesa Civil recomenda evitar o banho de mar e a prática de esportes na praia. A população também deve evitar permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar.

Ciclistas devem evitar trafegar pela orla caso as ondas atinjam as calçadas. Pescadores também devem evitar a navegação durante o período.

Em caso de acidente no mar, a orientação é não entrar na água para tentar resgatar vítimas. O recomendado é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.

Telefones de emergência

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em Niterói, a Defesa Civil também atende pelo número (21) 2620-0199.

A Defesa Civil recomenda ainda que os moradores acompanhem os canais oficiais para novas atualizações sobre as condições meteorológicas.